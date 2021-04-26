Понедельник, 26 Апреля 2021 10:41

АрмИнфо.Вопросы, связанные с развитием сотрудничества в области обороны, как в двухстороннем, так и в трехстороннем формате, в рамках платформы Армения-Греция-Кипр обсудили в ходе, состоявшейся в Ереване встречи, министры обороны РА и Кипра Вагаршак Арутюнян Хараламбос Петридес.

Отметим, что делегацию во главе с министром обороны Кипра прибыла в Ереван для участия в мероприятиях, приуроченных 106-й годовщине Геноцида армян.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, на встрече были отмечены приоритетные направления сотрудничества, включающие широкий спектр военного и военно-технического сотрудничества. Стороны выразили надежду, что со второго полугодия текущего году можно будет утвердить дальнейшие программы сотрудничества и начать их активную реализацию.

Собеседники также обсудили вопросы региональной безопасности. Министр обороны Армении представил подробности военных действий против Арцаха и ситуацию, сложившуюся после их завершения.

Министр обороны Кипра отметил, что у обеих стран схожие вызовы в вопросе безопасности и указал на необходимость совместной работы в их преодолении, с учетом накопленного за время боевых действий опыта армянской стороны.

Была достигнута договоренность в будущем продолжить обсуждение вопросов региональной безопасности.