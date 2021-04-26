Понедельник, 26 Апреля 2021 10:30

АрмИнфо. В связи с признанием США Геноцида армян посольство и консульства Соединенных штатов в Турции объявили, что будут закрыты в понедельник и вторник в качестве "меры предосторожности" из-за возможных протестов.

"Демонстрации или протесты могут произойти после заявления Белого дома 24 апреля в память о погибших во время Геноцида армян в Османскую эпоху. В качестве меры предосторожности посольство США в Анкаре, генеральное консульство США в Стамбуле, консульство США в Адане и консульское агентство США в Измире будут закрыты для ежедневного обслуживания и визовой поддержки граждан США в понедельник, 26 апреля, и во вторник, 27 апреля", - говорится в пресс-релизе, передает РИА Новости.

При этом, в сообщении рекомендуется нуждающимся в экстренной помощи гражданам США связаться с дипведомствами по телефону или электронной почте. Дипведомства также рекомендовали гражданам США избегать территорий вокруг правительственных зданий США и "проявлять повышенную осторожность в местах, где могут собираться американцы или иностранцы".

Отметим также, что посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали МИД Турции в связи с заявлением президента Джо Байдена, в котором он признал Геноцид армян в Османской империи. Согласно информации Анадолу из дипломатических источников, заместитель главы турецкого МИД Седат Онал проинформировал американского посла о том, что турецкая сторона считает заявление Байдена неприемлемым и лишенным юридических и исторических оснований, полностью его отвергает и решительно осуждает.

Также до сведения посла было доведено, что заявление президента США Байдена лишено силы с точки зрения международного права, глубоко задело турецкий народ и нанесло трудноизлечимую рану в отношениях двух стран.

Напомним, что 24 апреля президент США Джо Байден в ходе ежегодного послания, использовал термин "геноцид" давая оценку события 1915 года. Таким образом, Байден выполнил свое предвыборное обещание, данное армянской общине США. Эксперты склоны считать, что признание Байденом Геноцида армян - результат усилий армянской общины США, которая на протяжении десятилетий неустанно работала в этом направлении. Анкара на разных уровнях уже раскритиковала данное заявление, подчеркнув, что отвергает его.