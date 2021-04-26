Понедельник, 26 Апреля 2021 10:29

АрмИнфо.ВС РА находятся на своих позициях по всей границе и полностью выполняют поставленные задачи, Армения не передавала азербайджанской стороне никаких позиций. Об этом отмечается в заявлении Министерства обороны Армении.

"В последние часы в социальных сетях распространялось видео, в котором утверждается, что по приказу действующих властей Армении, на юго-востоке Республики Армения (в Сюнике) в одностороннем порядке армянской стороной азербайджанским войскам сдаются стратегические позиции. Приведенная информация - абсолютная ложь", - отмечается в заявлении Минобороны РА.

В оборонном ведомстве также с сожалением констатировали, что распространение несоответствующей действительности информация о ВС страны стало носить координированный характер, что не может не вызывать серьезную обеспокоенность.

"Призываем СМИ воздерживаться от соблазна обеспечить себе дополнительные просмотры за счет распространения "скандальной" информации и воздерживаться от действий, бьющих по авторитету вооруженных сил, которые в послевоенный период ежечасно решают сложные проблемы", - отмечается в заявлении Минобороны Армении.

Отметим, что ранее в армянских СМИ был растиражирован видеоролик, в котором сообщалось, что по приказу действующих властей Армении, на юго-востоке Республики Армения (в Сюнике) в одностороннем порядке армянской стороной "азербайджанским оккупационным войскам сдаются стратегические позиции".