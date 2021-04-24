Суббота, 24 Апреля 2021 22:03

АрмИнфо. МИД Армении выступил с заявлением по поводу послания президента Джо Байдена, посвященного 106 годовщине Геноцида армян.

В заявлении МИД говорится: Приветствуем послание Президента Байдена, посвященное годовщине Геноцида армян, которым президент США четко указывает определение массового злодеяния, выпавшего на долю армянского народа в начале 20-го века, как геноцида.

Отметим, что резолюции, признающие и осуждающие геноцид армян, были приняты Палатой представителей и Сенатом США в 2019 году. В тяжелые дни геноцида армян американское правительство и народ оказали бескорыстную помощь и спасли из когтей смерти множество человеческих жизней. Послание президента продолжает сильные американские традиции поддержания истины и справедливости.

Признание и осуждение геноцида армян является общечеловеческой задачей. Сегодня власти США безоговорочно подтвердили свою приверженность защите прав человека и принципам гуманизма. Данное послание является весомым вкладом в глобальном признании Армянского геноцида и в деле предотвращении геноцидов.