Суббота, 24 Апреля 2021 20:37

АрмИнфо. Президент США Джо Байден в своем заявлении по случаю 106-ой годовщины Геноцида армян в Османской империи использовал термин "геноцид". В заявлении Байдена, в частности отмечается:

«Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех тех, кто погиб во время Геноцида армян в Османскую эпоху, и вновь обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний. Начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и общинных лидеров в Константинополе османскими властями, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в кампании истребления. Мы чествуем жертв Мец Егерна чтобы ужасы случившегося никогда не ускользнули от истории. И мы помним это, чтобы оставаться бдительными в отношении разъедающего влияния ненависти во всех ее формах.

Большинство из тех, кто выжил, были вынуждены искать новые дома и новую жизнь по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах. Обладая силой и стойкостью, армянский народ выжил и восстановил свою общину. За десятилетия армянские иммигранты обогатили Соединенные Штаты бесчисленным множеством способов, но они никогда не забывали трагическую историю, которая привела к нашим берегам так много их предков. Мы чтим их историю. Мы видим эту боль. Подтверждаем историю. Мы делаем это не для того, чтобы обвинить, а для того, чтобы то, что произошло, никогда не повторилось.

Сегодня, когда мы скорбим о том, что было потеряно, давайте также обратим свой взор в будущее - на мир, который мы хотим построить для наших детей. Мир, не запятнанный повседневными пороками фанатизма и нетерпимости, где уважаются права человека и где все люди могут вести свою жизнь с достоинством и безопасностью. Давайте подтвердим нашу общую решимость предотвратить будущие злодеяния в любой точке мира. И давайте добиваться исцеления и примирения для всех людей мира.

Американский народ чтит всех армян, погибших в результате геноцида, начавшегося 106 лет назад».

Отметим, что накануне, согласно международным СМИ, президент США в ходе беседы с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о намерении использовать термин "геноцид".