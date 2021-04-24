Суббота, 24 Апреля 2021 18:18

АрмИнфо. Сегодня, 24 апреля - День памяти жертв геноцида армян - мир поминает полтора миллиона убитых, замученных, умерших от голода людей, единственной виной которых перед убийцами была <неправильная> национальность и <неправильная> вера. Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

" Это было тщательно продуманное и планомерное убийство, длившееся два десятилетия. 24 апреля 1915 года за одну ночь в Османской империи были арестованы сотни тысяч представителей интеллигенции, духовенства, писатели, философы и художники - те люди, которые были духовными лидерами армянского народа, те, кто мог повести за собой. Практически все они были убиты.

Предварительно турецкие захватчики призвали в армию и расстреляли армянских военных. Оставшихся после этих двух этапов программы геноцида - женщин, детей, стариков - насильно согнали с родной земли и погнали в пустыню. Большинство переселенцев погибли от голода и болезней. Почти никто не дошел.

Те, кому удалось бежать, рассеялись по чужим странам и навсегда утратили родину. Тогда бушевала Первая мировая война и общественность всего лишь выразила обеспокоенность. Вам это ничего не напоминает?: Через четверть века Гитлер задал риторический вопрос: <Кто сегодня помнит уничтожение армян?> Ответом стал Холокост.

Геноцид армян - это не трагедия одного народа. Это страшный и, к сожалению, невыученный урок для всего человечества. До сих пор ни одна страна и ни один народ не застрахован от повторения трагедии. Последний по времени признанный ООН геноцид был совершен совсем недавно, в 1995 году, через 80 лет после трагедии армянского народа, уже при нашей с вами жизни!

Именно поэтому так важно признать на государственном уровне геноцид армян. Хотя бы через сто лет осудить преступление, задекларировать недопустимость такого <решения> любых конфликтов и споров, взять на себя политические обязательства.

Сегодня геноцид армян признан на международном уровне - Советом Европы, Европарламентом, специализированными органами ООН, Всемирным советом церквей.

Уничтожение армян также официально признали геноцидом и осудили 30 стран, включая основные страны Евросоюза, 29 провинций и регионов.

В день 100-летия трагедии, в 2015 году, Папа Римский Франциск отслужил армянскую литургию. <Сокрытие или отрицание зла подобно кровоточащей ране, которую не забинтовали>, - сказал Папа.

Украина завоевала дорогу в Евросоюз кровью Небесной сотни. Первым из погибших был патриот и сын Украины - армянин Сергей Нигоян.

Отражая агрессию на востоке страны, сражаясь за свою страну - Украину, сложили головы в Вооруженных силах, Национальной гвардии, МВД, добровольческих батальонах украинские армяне.

Лина Костенко, легендарная украинская поэтесса, написала прекрасные стихи: <Цавэт Танэм>, что значит: <Твою боль беру на себя>. Давайте и мы возьмем на себя боль армянского народа, чтобы через память никогда не повторилась трагедия! Почтим память погибших во время геноцида армян минутой молчания:Цавэт Танэм!", - написал он.