Суббота, 24 Апреля 2021 18:15

АрмИнфо. Член Палаты лордов Великобритании и бывший вице-спикер Керолайн Кокс в сопровождении депутата Национального Собрания Республики Армения (НС РА) Рипсиме Григорян посетила Мемориальный комплекс "Циценракаберд", чтобы почтить память жертв Геноцида армян, совершенного в Османской империи в 1915 году. Об этом сообщает пресс-служба НС РА.

После возложения цветов к Вечному огню, Керолайн Кокс обратилась к армянскому народу Армении и Арцаха в видеообращении, поблагодарив его за борьбу за свободу и веру.

<Я приехала сюда в гневе, потому что мы оказываем большое давление на правительство Великобритании, чтобы оно признало Геноцид армян. Могу сказать, что одно из государств, входящих в состав Великобритании - Уэльс уже это сделало>, - сказала она.

Кроме того, Керолайн Кокс призвала также признать попытку совершения геноцида в 1991-1994 гг. и в 2020 году. По ее убеждению, последние действия Азербайджана и Турции соответствуют всем критериям геноцида.