Суббота, 24 Апреля 2021 16:56

АрмИнфо. Российские законодатели посетили мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд". Как сообщает пресс-служба НС РА, в сопровождении депутата НС Армении Алексея Сандикова "Цицернакаберд" 24 апреля посетили депутат Государственной Думы СФ РФ Павел Шперов, депутаты Совета Федерации РФ Татьяна Кусайко и Юрий Архаров.

Российские парламентарии возложили цветы к Вечному огню и отдали дань уважения памяти святых мучеников. Они также посетили Музей-институт Геноцида армян, ознакомились с экспонатами, оставили запись в Книге почетных гостей.

Татьяна Кусайко заявила, что полностью согласна с президентом своей страны Владимиром Путиным в том, что тот считает убийство армян личной болью России. "Посещение музея оставило на меня тяжелое впечатление, и я сейчас очень взволнована. Я поняла, насколько важны дружба и мир для всего мира, чтобы подобное преступление против человечности не повторилось. То, что случилось с армянами, - очень трудный урок, который мы должны преодолеть и извлечь из него", - сказала она.

Российские законодатели также посетили мэрию Еревана, где приняли участие в церемонии открытия выставки "Арцах: наследие под угрозой", на которой представлено свыше 120 фотографий, представляющих историческое, культурное и духовное наследие Арцаха, рукописи и ковры, созданные в республике, а также первые книги, изданные в Шуши.