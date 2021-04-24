Суббота, 24 Апреля 2021 16:46

АрмИнфо. Весьма символично, что визит французской делегации в Армению происходит после войны, развязанной Азербайджаном при поддержке Турции против Арцаха и армянского народа. Об этом после встречи с главой Сената Франции Жераром Ларше в Национальном Собрании Армении, на совместном брифинге заявил 24 апреля председатель парламента Армении Арарат Мирзоян, напомнив, что эта война привела к огромным человеческим жертвам и тяжелым гуманитарным последствиям для Армении и Нагорного Карабаха.

При этом он добавил, что Армения рассматривает этот визит в качестве четкого послания солидарности и поддержки со стороны дружественной Франции.

"Мы высоко ценим принципиальную и беспристрастную позицию, занятую Францией во время войны, и ее солидарность с армянским народом. В этом контексте я хотел бы особо выделить историческую резолюцию, принятую Сенатом Франции 25 ноября 2020 года при беспрецедентно широкой поддержке голосов, и в которой указывается необходимость признания Нагорно-Карабахской Республики. Хочу подчеркнуть, что Сенат Франции первым среди парламентов мира принял резолюцию, призывающую к признанию Арцаха, и включающая важные и влиятельные послания, направленные на мирное урегулирование конфликта", - сказал Мирзоян, выразив благодарность инициаторам резолюции и всем тем, кто содействовал его принятию.

"Принятие этой резолюции, несомненно, важно для укрепления формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ, а также для признания международного статуса Арцаха в качестве важного гаранта безопасности арцахских армян. Это важный отрезвляющий сигнал международному сообществу, а также агрессорам Азербайджану и Турции, которые его всячески поддерживают", - отметил спикер армянского парламента.

Вместе с тем Мирзоян сообщил, что обсудил с делегацией во главе с Ларше вопрос о немедленном возвращении армянских военнопленных и мирных жителей, незаконно содержащихся в Азербайджане. Он подчеркнул, что этот вопрос остается одним из главных приоритетов для Армении.

"Позиция Азербайджана по этому вопросу является грубым нарушением международного гуманитарного права, а также его обязательств по трехсторонней декларации от 9 ноября, что сопровождается явными проявлениями международно задокументированной ненависти к армянам.

Вместе с моим французским коллегой и членами делегации мы также подчеркнули безотлагательность защиты исторического и культурного наследия Арцаха. Мы также отдельно упомянули о тесном армяно-французском межпарламентском сотрудничестве, которое является одним из столпов привилегированных отношений между Арменией и Францией", - подчеркнул он.

В свою очередь, Ларше отметил, что есть поговорка, что друзья похожи на звезды, и их можно пересчитать только ночью. "И можно сказать, что в ноябре прошлого года на Армению обрушилась глубокая темная ночь. В это время, в Сенате Франции решили общими усилиями, отбросив все политические разногласия, объединиться и действительно начать работать вместе, дабы принять резолюцию, призывающую Правительство страны признать независимость Нагорно-Карабахской Республики", - сказал Ларше напомнив, что прошло 20 лет с тех пор, как президент Франции Жак Ширак опубликовал закон, состоящий всего из 8 слов и в которой Французская Республика официально признала Геноцид армян.

"Живая память - лучший оплот против повторения трагических страниц истории. Наше сотрудничество также прошло путь взаимного доверия. Это уверенность в будущем Армении, уверенность в ее молодежи, которая получила столь сильный удар осенью прошлого года. Мы думаем о погибших, раненых, перемещенных лицах, о военнопленных, их семьях, потому что это не личные трагедии, а коллективные. Мы также высказываем свое доверие демократии Армении, которая выделила вам особое место в этом регионе. Это демократия, которая подверглась великим испытаниям, попиралась, но, тем не менее, вы продолжаете оставаться стойкими", - подчеркнул французский парламентарий.

Вместе с тем он подчеркнул, что они коснулись также вопроса военнопленных. "Азербайджан, согласно трехстороннему заявлению, а также международным договорам, обязан немедленно освободить всех военнопленных. Аналогичную позицию ранее заняла Парламентская ассамблея Совета Европы", - сказал он, при этом добавив, что вполне понимает желание армянской стороны укрепить посредническую деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ, занимающейся урегулированием нагорно- карабахского конфликта.

Глава Сената также заявил, что по возвращении на Родину расскажет президенту Франции Эмманюэлю Макрону подробности обсуждений, состоявшихся у него в Армении, в частности, со спикером парламента Араратом Мирзояном.