Суббота, 24 Апреля 2021 16:45

АрмИнфо. Геноцид армян был преступлением против человечества и цивилизации, поэтому его признание и осуждение не может оставаться вне правовой повестки цивилизованного человечества. Об этом говорится в послании Защитника прав человека Республики Армения Армана Татояна, в связи с поминальными мероприятиями, приуроченными к 106-ой годовщине Геноцида армян в Османской империи.

Он напомнил, что сегодня прогрессивное сообщество поминает жертв Геноцида армян 1915 года - жертв величайшего преступления, совершенного османскими властями в отношении армянского народа.

<Признание геноцида является неотъемлемой частью исторической памяти людей, переживших геноцид, их потомков и всего армянства, национальной и личностной идентичности и гарантией реализации и защиты их прав>, - отметил он.

В течение последних 106 лет, как подчеркнул Омбудсмен, Турция избегала соприкосновения с собственной историей: признания факта совершения преступления и раскаяния, взятия ответственности за массовое убийство 1,5 миллиона армян и незаконный захват их собственности. Более того, Татоян заметил, что своей политикой отрицания Турция всегда действовала против прав и жизненных интересов армянского народа.

В этом ключе, он отметил, что последним доказательством подобной политики стала прямая политическая и военная поддержка Турции агрессии Азербайджана против Арцаха в сентябре 2020 года, при вовлечении в этот процесс иностранных наемников.

<Признание и осуждение преступлений против человечности, прав и свобод человека не должны быть <похоронены> под политическими, экономическими или другими обстоятельствами, поскольку история доказывает, что их безнаказанность порождает новые преступления

Признание Геноцида армян и привлечение Турции к ответственности должно быть приоритетом для государств и международных организаций, поскольку только путем последовательного осуждения можно исключить повторение подобных преступлений в мире>, - заключил Омбудсмен Армении.