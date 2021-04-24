Суббота, 24 Апреля 2021 16:42

АрмИнфо. Спикер Национального Собрания РА Арарат Мирзоян на встрече с министром обороны Кипра Караламбосом Петридесом, поблагодарил последнего за участие в мероприятиях, посвященных 106-й годовщине Геноцида армян в Ереване, еще раз свидетельствующее о дружбе и братстве двух стран.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, Мирзоян отметил, что прочные связи между Арменией и Кипром основаны на многовековых христианских и культурных связях, при этом добавив, что парламент Армении, в свою очередь, признал геноцид понтийских греков в Османской Турции.

Он отметил, что необходимо дальнейшее углубление сотрудничества как в двустороннем, так и в трехстороннем формате Армения-Кипр-Греция.

В свою очередь глава оборонного ведомства отметил, что Кипр полон братских чувств к Армении и армянскому народу. Петридес подчеркнул, что внешние угрозы двух стран во многом схожи из-за агрессивной политики Турции. Собеседники коснулись турецко-азербайджанской агрессии в Нагорном Карабахе, подчеркнув необходимость немедленного возвращения армянских военнопленных и других лиц, удерживаемых Азербайджаном.

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия двух стран в парламентском измерении, а также в оборонной и других сферах.