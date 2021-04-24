Суббота, 24 Апреля 2021 16:04

АрмИнфо. Главы дипломатических ведомств ряда стран направили послания по случаю 106-й годовщины Геноцида армян.

Так, согласно МИД Армении, министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в письме главе МИД Армении Ара Айвазяну передал от имени своего правительства заверения в глубоком уважении семьям жертв Геноцида армян и выразил сожаление, что обязательство нидерландской стороны принять участие в мероприятиях, посвященных 106-й годовщине Геноцида армян, не удалось осуществить из-за жестких ограничений, связанных с эпидемией коронавируса в стране.

В послании министр отметил, что у него остались эмоциональные воспоминания о прошлогоднем посещении Мемориала Геноцида армян и рассказах, представленных там.

Подчеркнув готовность обеих сторон к продолжению конструктивного диалога между двумя странами, министр иностранных дел Нидерландов выразил надежду на дальнейшее укрепление и развитие многоплановых отношений между двумя странами.

А министр иностранных дел Ливана Шарбель Вахби в письме Айвазяну выразил солидарность своей страны и народа с Арменией и армянами

всего мира.

"Поскольку вы, являетесь носителями Армянского вопроса и храните его в сознании будущих поколений, будьте уверены, что вы всегда можете рассчитывать на дружбу и поддержку Ливана, а также на солидарность наших народов. 24 апреля давайте помнить, что несправедливость никогда не бывает вечной, и безнаказанность не вечна", - отметил министр, подчеркнув, что "это историческое преступление - болезненный и трагический урок, который никогда не должен повториться".

В свою очередь министр иностранных дел и международной торговли Аргентины Фелиппе Сола в своем видеобращении отметил, что начиная с 2007 года каждый год 24 апреля в его стране поминают жертв Геноцида армян.

"Мы делаем это исходя из многих обстоятельств. Прежде всего, потому, что мужчины и женщины всего мира должны отдать дань уважения памяти жертв этой страшной трагедии. Во-вторых, потому что у нас очень есть очень важная и многочисленная армянская община, многие представители которой приехали и нашли убежище в Аргентине после того трагического для армянского народа времени. Они дедушки и бабушки окружающих нас людей. И они сделали это, привнеся свою культуру, традиции, свои способности работать, свою способность адаптироваться к трудным ситуациям. А их потомки стали прекрасными специалистами, исследователями, спортсменами и остаются таковыми и впредь. Между нашими народами существует братская дружба", - отметил Сола.

А фракция Европейской народной партии в Европарламенте в связи с 106-ой годовщиной Геноцида армян в своем Твиттере, в частности написала: "Сегодня, в День памяти Геноцида армян, мы отдаем дань памяти невинным жертвам преступлений, совершенных Османской империей. Никогда не бывает достаточно напомнить об очевидном: все народы во всем мире имеют право жить в мире и достоинстве".