Суббота, 24 Апреля 2021 16:00

АрмИнфо. Армянская диаспора по всему миру проводит мероприятия, приуроченные 106-й годовщине Геноцида армян в Османской Турции.

В американском Глендейле 24 апреля состоялась церемония зажжения свечей в память о жертвах Геноцида армян, совершенного в Османской империи в 1915 году. Сообщается, что в мероприятии приняли участие представители государственных и городских структур, которые в очередной раз обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой назвать события 1915 года геноцидом. Почтили память жертв Геноцида армян и в сирийском городе Алеппо, где состоялось факельное шествие, организованное Центральным правлением Молодежного союза АРФД Сирии с участием членов руководства общинных организаций. В Москве почтили память жертв Геноцида армян, возложив венки и цветы к мемориалу памяти жертв Геноцида армян на территории церковного комплекса ААЦ в Москве. В церемонии приняли также участие Посол Республики Армения в РФ Вардан Тоганян, глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езрас Нерсисян, а также представители РА в разных структурах РФ, сотрудники диппредставительства и деятели армянской общины Москвы. В Кафедральном соборе Преображения Господня был совершен чин прославления мучеников. Поминальные мероприятия проходят и во всех городах России. В Украине стартовали мероприятия, посвященные 106- й годовщине Геноцида армян сразу в ряде городов. В частности, были установлены информационные щиты и плакаты, которые знакомят украинцев с трагическими событиями 1915 года в Османской империи. В рамках мероприятий запланированы круглые столы, тематические выставки, мемориальные вечера, флешмобы, показы документальных фильмов.

Кроме того, Союз армян Украины (САУ) сообщает, что 24 апреля в 19:00 на Youtube-канале САУ состоится лекция "Геноцид армян: преступление против человечества и цивилизации". Спикером выступит Давид Давтян, кандидат исторических наук, председатель комитета по вопросам историко-культурного наследия Союза армян Украины. Также на сайте Союза армян Украины действует интерактивная онлайн-выставка, в которой собраны архивные фотографии, документы и историческая аналитика.

По инициативе молодежной организации Армянской Революционной Федерации "Дашнакуцюн" в Арцахе и студенческого союза "Арам Манукян" в Степанакерте было организовано традиционное факельное шествие, посвященное 106-й годовщине Геноцида армян, в котором приняли участие тысячи арцахцев.

В память о святых мучениках - жертвах Геноцида армян во всех приходах Армянской Апостольской Церкви отзвенят колокола, пройдет литургия.