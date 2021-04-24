Суббота, 24 Апреля 2021 15:03

АрмИнфо. По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с премьер- министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает Кремль, в ходе разговора продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остаётся стабильной и спокойной. Проведён обмен мнениями по актуальным темам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики.

Никол Пашинян информировал о развитии внутриполитической ситуации в Армении в связи с назначенными на июнь внеочередными парламентскими выборами.

Меж тем, как сообщает пресс-служба премьера РА, Путин и Пашинян обсудили процесс реализации положений трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года, в частности, подчеркнув необходимость полноценной реализации 8-го пункта, который касается обмена военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами.

Главы двух государств коснулись сотрудничества в сферах безопасности и энергетики, а также текущих программ и региональных проблем.