Суббота, 24 Апреля 2021 15:00

АрмИнфо. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает trt.net, со ссылкой на министерство иностранных дел Турции

Отмечается, что Чавушоглу и Блинкен обсудили детали телефонного разговора между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что президент США может публично признать случившееся в 1915 году Геноцидом в день памяти этих событий. Это было одним из его предвыборных обещаний. В Турции заявили, что это осложнит ее отношения с США. Как заявил в интервью Haberturk глава МИД республики Мевлют Чавушоглу, "если Соединенные Штаты хотят ухудшить отношения, решение остается за ними". Согласно Bloomberg, президент США Джо Байден во время телефонных переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что намерен признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века.