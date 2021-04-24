Суббота, 24 Апреля 2021 13:39

АрмИнфо. Сегодня я вместе с народом присоединяюсь к поминанию жертв Геноцида армян. Об этом 24 апреля, после возложения цветов к мемориалу жертв Геноцида армян "Цицернакаберд" заявила спикер Центральноамериканского парламента Каролина Фернандес, выразив свою поддержку армянскому народу.

Она отметила, что слово "свобода" - одно из самых красивых слов в мире, и в испанском языке оно происходит от латинского слова "libertas", которое в широком смысле означает способность человека действовать в соответствии со своей волей.

"Это означает также отсутствие давления, это означает нежелание подчинять или подчиняться. Цена, которую многим странам пришлось заплатить за свободу, была высока с точки зрения человеческих потерь, боли и страданий. Знаменитая картина Эжена Делакруа "Свобода, ведущая народ", вдохновленная французской революцией 1830-х гг., очень символична, чтобы триколор мог развеваться, было заплачено жизнью множества людей.

Армения, как и Центральная Америка, заплатила очень высокую цену за свободу. В нашем случае тысячи людей были убиты в гражданских войнах. А в случае с Арменией миллионы людей погибли, чтобы сохранить многовековую культуру, язык и религию.

У Армении и Центральной Америки есть еще одна общая черта: особое географическое положение, которое вызывало у многих зависть, поэтому мы и заплатили столь высокую цену за свободу.

От имени парламента Центральной Америки мы минутой молчания отдаем дань памяти жертв этой трагедии; мы желаем восстановления мира на основах истины и справедливости, строя прочную и длительную дружбу между нашими народами", - сказала Фернандес.