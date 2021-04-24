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АрмИнфо. Этот год, когда отмечается 106 годовщина Геноцида армян в Османской Турции, особенный для Франции, так как в этот день исполняется ровно 20 лет с того момента, когда Франция силой закона признала факт Геноцида армян. Об этом сегодня в после возложения цветов к мемориалу жертв Геноцида армян в Ереване заявил Госсекретарь по иностранным и европейским делам Республики Франция Жан-Батист Лемуан.
При этом, по его словам, президент Франции не был удовлетворен достигнутым, и решил пойти чуточку дальше. "Уже три года как день памяти жертв Геноцида армян в официальном государственном календаре Франции отмечается как день Памяти. И каждый во Франции по-своему отдает дань памяти жертвам Геноцида армян", - подчеркнул Лемуан.
Вместе с тем французский дипломат подчеркнул, что этот день имеет особое значение для Франции и по другой, не менее значимой причине. "Таким образом, Франция выражает свою благодарность армянской общине страны, которая стала неотъемлемой частью французского общества, и внесла существенный вклад как для страны, так и для народа Франции в целом. Франция всегда была рядом с Арменией, всячески ее поддерживала и продолжит поддерживать в случае возникновения новых вызовов", - подчеркнул он.
Лемун обратил внимание, что президент Франции осуждает всех тех наемников, которые в ходе 44-дневной войны были набраны в Сирии, и затем переброшены на известный всем театре боевых действий. В этом ключе он указал на вовремя подоспевшую Армении врачебную и гуманитарную помощь из Франции.
Он напомнил о призыве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по скорейшему возвращению армянских пленных.
В заключение своей речи Лемуан подчеркнул, что ничто не может помешать вековой дружбе между Арменией и Францией.
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|Глава Генштаба ВС РА принял посла США
|Премьер-министр принял государственного секретаря МИД Франции
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