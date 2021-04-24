Суббота, 24 Апреля 2021 13:34

АрмИнфо. "Я как человек, прошедший войну в Карабахе, говорил и говорю, что у нас есть вековой враг - это турок. Мы всегда должны быть начеку, и не выпускать палку из рук", - завил 24 апреля журналистам председатель Союза добровольцев "Еркрапа" Сасун Микаелян, депутат от фракции "мой шаг" Сасун Микаелян в Цицернакаберде.

По его словам, армянам, к сожалению, не удалось извлечь уроки из своих ошибок, "из-за чего пришли к тому, к чему пришли".

При этом, Микаелян указал, что армянскому народу удалось сплотиться в конце 2-го тысячелетия сплотиться и одержать победу в войне в 90-х гг.. Тогда, уверен глава "Еркрапа", армянскому народу удалось предотвратить повторение геноцида.

Коснувшись событий в Сюнике (визит премьер-министра и организованный местными жителями "Тёплый прием",ред.) Сасун Микаелян усмотрел в них "почерк нескольких лиц, которые желают репродуцироваться".