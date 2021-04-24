Суббота, 24 Апреля 2021 13:26

АрмИнфо. <Сегодня мы вновь вспоминаем и склоняем головы перед памятью невинных жертв геноцида, осуществленного Османской Турцией против армянского народа в 1915 году>, - отметил в своем послании по случаю 106-й годовщины Геноцида армян президент Республик Арцах Араик Арутюнян.

В частности, он отметил, что после этого жестокого и ужасного преступления прошло 106 лет: сменились времена, поколения, власть, но одно осталось неизменным - это продолжение политики геноцида, грубо нарушающей все нормы и принципы международного права, основные права человека и законные интересы.

<И спустя 106 лет у нас вновь есть вынужденно перемещенный народ, целое поколение, ставшее мучениками и инвалидами, находящиеся в плену соотечественники, утерянная Родина>, - сказал Арутюнян, отметив, что сегодня безопасность народа Арцаха обеспечивают миротворческие войска Российской Федерации.

В этом контексте он выразил благодарность всем тем странам и народам, государственным и политическим деятелям, организациям и простым людям, которые в решающий момент протянули руку помощи нашим соотечественникам, спасшимся от когтей смерти в 1915 году, которые все эти годы были рядом с армянским народом и поддерживали его борьбу во имя защиты общечеловеческих ценностей и восстановления исторической справедливости

<Признание и осуждение Геноцида армян является красноречивым свидетельством приверженности этим ценностям, а также средством предотвращения дальнейших преступлений против человечества. Армянский народ продолжает свою борьбу, благоустраивая свою Родину, бережно храня светлую память святых мучеников во имя предотвращения геноцидов и вечности армянского народа>, - сказал президент Арцаха.