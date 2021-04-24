Суббота, 24 Апреля 2021 13:13

АрмИнфо. Боль трагедии геноцида сегодня по-новому заполнила душу нашего народа на фоне тяжелых потерь в Арцахской войне. Об этом говорится в послании Католикоса Всех Армян Гарегина II по случаю 106-ой годовщины Геноцида армян в Османской империи.

<Перед светлой памятью наших святых мучеников наш заветный долг - укрепить национальное единство, воздержаться от насилия и столкновений во внутриполитических процессах, и с ревностным духом следить за защитой наших прав.

Залогом противостояния, стоящим перед нами вызовам и угрозам, является высокое чувство ответственности за усиление государства и сплочение вокруг национальных и духовных ценностей.

С ходатайством наших святомученников молимся Всемогущему Господу, чтобы наша страна была мирной и безопасной, а наш рассеянный по всему миру народ единодушно и сплоченно построил свое светлое и доброе будущее во имя нации и Отечества>, - говорится в заявлении Гарегина II.

Католикос напомнил, что прошло больше века с запланированного и осуществленного Османской Турцией Геноцида армян, а уцелевший от геноцида армянский народ осколками рассеялся по всему миру, оставив полтора миллиона мучеников на своей исторической родине, и на пустынных дорогах.

Он подчеркнул, что Геноцид армянского народа в начале 20-го века был зарегистрирован, как первое преступление века, совершенное против человечества, с чудовищными проявлениями истребления нации, этнической вражды.