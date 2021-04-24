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 Суббота, 24 Апреля 2021 12:38
Марианна Мкртчян

Министры обороны Армении и России обсудили деятельность российских миротворцев в Арцахе

Министры обороны Армении и России обсудили деятельность российских миротворцев в Арцахе

АрмИнфо.  Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян провел телефонный разговор с главой российского оборонного ведомства, генералом армии Сергеем Шойгу.

Как сообщает пресс-служба МО РА, министры обороны двух стран обсудили деятельность российской миротворческой миссии в Арцахе, основные направления широкомасштабных реформ, начатых в Вооруженных силах РА, а также совместные действия армяно-российской объединенной группировки войск и предстоящие программы. Были затронуты и региональные вопросы. 


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