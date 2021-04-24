Суббота, 24 Апреля 2021 12:32

АрмИнфо. "Я не армянин и у меня нет армянских корней, но мое сердце сейчас бьется как армянское", - заявил председатель Сената Франции Жерар Ларше после возложения цветов к мемориалу жертв Геноцида армян "Цицеранкаберд".

По его словам, в мире мало мест равноценных этому мемориалу. "Геноцид произошел более 100 лет назад, но его жертвы сегодня здесь. Сюда входишь полным эмоций, зная о случившемся с нами, и уходишь отсюда изменившись. В демократичных обществах, бывают моменты, когда политические разногласия теряют свой смысл. И сегодня мы вместе с представителями разных комиссий Сената здесь, чтобы отдать дань уважения этим обстоятельствам", - отметил Ларше.

При этом спикер Сената Франции констатировал, что на территории комплекса прошлое отдается в настоящем. По его убеждению, мемориальный комплекс учит тому, что военные действия, даже если они были успешными - не приносят победы.

"Пусть те нападки, которым не так давно поверглись армяне и которые сопровождались ненавистью, насилием, варварством, вандализмом в отношении святынь нашлись здесь ответ на вопрос, который бросает вызов прошлому", - отметил Ларше, выразив убеждение, что живое воспоминание прошлого наилучший метод борьбы с трагедиями прошлого, угрозы которых казались погасли, но могут вспыхнуть с новой силой.

Вместе с тем он констатировал, что после 1915 года, множество армян, вынужденных эмигрировать, нашли прибежище во Франции. "Мы представляем, скольким Франция им обязана. 20 лент назад парламент Франции принял закон, признающий Геноцид армян в Османской империи. Это произошло по инициативе президента Франции Жака Ширака. Это история, вынуждает нас французов, никогда не забывать об этом. Завтра утром, мы во Франции должны будет поминать жертв нацистских репрессий. Все вместе мы должны помнить о человеческом достоинстве и демократических ценностях", - подытожил французский парламентарий.

Отметим, что Ереване находится, делегация во главе с председателем Сената Франции Жераром Ларше. Представительная делегация в сопровождении спикера Национального Собрания Армении Арарата Мирзояна сегодня посетила мемориал жертв Геноцида армян и отдала дань уважения памяти святых мучеников.

В составе делегации председатель комитета Сената по международным отношениям, обороне и вооруженным силам Кристиан Камбон, глава фракции партии <Республиканцы> () Брюно Ретайю, председатель Социалистической фракции () Патрик Каннер, председатель Центристской фракции () Эрве Марсей, председатель Коммунистической фракции () Элиан Асаси, председатель Экологической фракции (<Еcologiste-Solidarite et Territoires>) Гийом Гонтар, руководитель группы дружбы Франция - Армения Жильбер-Люк Девиназ.