Суббота, 24 Апреля 2021 12:30

АрмИнфо. Ханс-Петер Фридрих, вице-президент Бундестага Германии, член фракции ХДС/ХСС, призывает мир сохранить память о жертвах Геноцида армян.

"24 апреля во всем мире мы поминаем сотни тысяч подвергшихся жестокому геноциду армянских мужчин, женщин, детей, а также тех, кто пытался обеспечить или спасти жизни этих людей. Мы должны хранить память обо всех этих людях в наших сердцах.

Но дело не только в прошлом, это в будущем. Мы, немцы, поставили перед собой задачу способствовать примирению и сближению между Арменией и Турцией", - сказал Ханс- Петер Фридрих по случаю 106-й годовщины Геноцида армян.