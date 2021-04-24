Суббота, 24 Апреля 2021 12:25

АрмИнфо. Если президент США Джо Байден использует термин геноцид, это будет важным шагом - США в очередной раз подтвердит свои подходы не только к урегулированию вопросов в регионе, но и к тому, насколько фундаментальные ценности и свободы человека ценятся в США. Об этом заявил 24 апреля замминистра иностранных дел Армении Авет Адонц.

По его словам, это также послужит примером для других стран цивилизованного мира, которые по сей день не выразили своей позиции по вопросу признания Геноцида армян.

Отвечая на вопрос о том, что будет, если Байден вместо слова "Турция" скажет "Османская империя", замминистра заявил, что "вопрос очень деликатный: и он никоим образом не может комментировать позицию властей США".

Ранее сообщалось, что президент США может публично признать случившееся в 1915 году Геноцидом в день памяти этих событий. Это было одним из его предвыборных обещаний. В Турции заявили, что это осложнит ее отношения с США. Как заявил в интервью Haberturk глава МИД республики Мевлют Чавушоглу, "если Соединенные Штаты хотят ухудшить отношения, решение остается за ними". Согласно Bloomberg, президент США Джо Байден во время телефонных переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что намерен признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века.