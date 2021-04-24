Суббота, 24 Апреля 2021 11:47

АрмИнфо. Позиция официального Еревана в отношении Турции не изменилась - он готов к установлению отношений с Анкарой без предусловий. Об этом заявил 24 апреля замминистра иностранных дел Армении Авет Адонц

По его словам, в настоящее время только Турция предъявляет предусловия. Основные условия Анкары - это отказ от процесса международного признания Геноцида армян и урегулирование региональных проблем.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что Турция требует отказаться от содействия международному процессу признания Геноцида армян и признания современных границ Турции, Адонц отметил: "В данный момент между Арменией и Турцией нет никакого диалога".

Касаясь урегулирования конфликта в Арцахе, замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что процесс переговоров идет исключительно в рамках Минской группы ОБСЕ. "Ведутся работы, и хочется верить, что вскоре они станут видимыми", - заявил он.