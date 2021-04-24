Суббота, 24 Апреля 2021 11:46

АрмИнфо. Венок от имени президента Франции Эмманюэля Макрона был возложен к мемориальному комплексу жертв Геноцида армян "Цицернакаберд". Об этом сообщил посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

При этом он добавил, что венок возложил госсекретарь МИД Жан-Батист Лемуан, находящийся в Ереване по поручению президента Франции для участия в памятных мероприятиях.

Кроме того, Мемориальный комплекс посетила и делегация во главе с председателем Сената Франции Жераром Ларше. Их сопровождал спикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян. Французские парламентарии возложили венок к мемориалу и цветы к вечному огню, отдав дань уважения памяти святых мучеников.

В составе делегации председатель комитета Сената по международным отношениям, обороне и вооруженным силам Кристиан Камбон, глава фракции партии <Республиканцы> () Брюно Ретайю, председатель Социалистической фракции () Патрик Каннер, председатель Центристской фракции () Эрве Марсей, председатель Коммунистической фракции () Элиан Асаси, председатель Экологической фракции (<Еcologiste- Solidarite et Territoires>) Гийом Гонтар, руководитель группы дружбы Франция - Армения Жильбер-Люк Девиназ.