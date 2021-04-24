Суббота, 24 Апреля 2021 11:38

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении зарегистрировано 764 новых случая заражения коронавирусом (16,7%), выздоровело 1 079 человек, скончалось - 17.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, за вчерашний день в общем счете было проведено 4 552 теста на коронавирус.

Фактическое лечение на данный момент получают 14 517 пациентов. С момента вспышки пандемии, в Армении провели 960 067 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 212 878 граждан (22,1%), выздоровело - 193 360 (90,8%), летальных исходов - 4001 (1,8%). При этом за вчерашний день было зарегистрировано 5 случаев, когда у пациента был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число таких случаев достигло 1000.