Суббота, 24 Апреля 2021 11:36

АрмИнфо. Границы Армении сегодня укреплены, в Арцахе делается все для обеспечения военной безопасности. Как передают армянские СМИ, об этом 24 апреля в мемориальном комплексе "Цицернакаберд" заявил министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.

Так, на просьбу прокомментировать угрозы Азербайджана в адрес Армении, Арутюнян подчеркнул, что армянской стороной делается всё, чтобы заявления Азербайджана не стали реальностью.

На просьбу дать оценку обстрелу ВС Азербайджана населенных пунктов в Сюнике, Арутюнян призвал следить за сайтом Минобороны РА, где в ежедневном режиме дается сводка о ситуации на границе.

Вместе с тем он согласился, что в Сюнике стреляют, но заверил, что выстрелы не целенаправленные? "Яркое доказательство этому то, что за четыре месяца у нас не было раненых из-за выстрелов противника", - отметил глава Минобороны РА, добавив, что армянская армия к возможным военным действиям.