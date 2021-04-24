Суббота, 24 Апреля 2021 11:26

АрмИнфо. Спустя сто шесть лет после преступления 1915 года человечество не забывает этническую чистку людей, массовое и систематическое преступление, которое, по сути, было организовано, когда взоры планеты были прикованы к грязным окопам Первая мировая война. Об этом говорится в послании премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса по случаю 106-ой годовщины Геноцида армян, которое приводит "Ай Дат".

"Поэтому сегодня, как и каждое 24 апреля, мы чтим память невинных жертв, провозглашая нашу веру в уважение человеческой жизни и достоинства, потому что только мирное сосуществование ведет народы вперед, превращая их разнообразие во взаимное богатство", - отметил он.

Мицотакис подчеркнул, что Греция давно признала страдания армянского народа и всегда утверждала, что то, что произошло в Турции, было действительно геноцидом.

"Греция также не забывает, что в начале 20-го века греки и армяне вместе пережили этапы мученичества. Именно поэтому, даже в самых сложных условиях, наша страна одной из первых начала принимать преследуемых армян и признала геноцид", - подытожил греческий министр.