Суббота, 24 Апреля 2021 11:14

АрмИнфо. Министр иностранных дел РА Ара Айвазян встретился с представительной делегацией возглавляемой председателем Сената Франции Жераром Ларше.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Айвазян выразил глубокую признательность председателю Сената Франции за визит в Армению в эти знаменательные для армянского народа дни и участие в мероприятиях, посвященных 106-й годовщине Геноцида армян.

Глава МИД РА подчеркнул, что в эти дни визит с участием столь высокого уровня подтверждает приверженность Армении и Франции многовековой дружбе двух народов.

Стороны выразили удовлетворение динамикой развития армяно-французских многогранных отношений, подчеркнув необходимость продолжения взаимных визитов на высоком уровне и эффективного диалога.

Говоря о тесном сотрудничестве между двумя странами на межпарламентском уровне, стороны особо подчеркнули значительный вклад групп дружбы, действующих в парламентах Армении и Франции. В этом контексте Айвазян приветствовал председателя группы дружбы Франция-Армения Сената Жильбера-Люка Девиназа и заместителя председателя Эрве Марселя.

В контексте вопросов региональной безопасности и стабильности министр иностранных дел РА Ара Айвазян и председатель Сената Франции Жерар Ларше коснулись гуманитарной ситуации, созданной в Арцахе в результате турецко- азербайджанской агрессии. В этой связи Айвазян подчеркнул важность принятия Сенатом Франции постановления о необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики.

Министр иностранных дел РА обратил внимание собеседника на важнейший вопрос сохранения исторического, культурного и религиозного наследия в Арцахе, важность вовлечения в этот процесс соответствующих международных структур.