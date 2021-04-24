Суббота, 24 Апреля 2021 11:03

АрмИнфо. В 15 км к юго-востоку от Еревана произошло землетрясение магнитудой 2.3. Как сообщает пресс-служба МЧС РА, землетрясение было зафиксировано около 03:54 по местному времени.

Эпицентр залегал на глубине на глубине 10 км. Сила толчков в эпицентре достигла 3 баллов. Землетрясение ощущалось в Ереване силой 2-3 балла.