Суббота, 24 Апреля 2021 10:58

АрмИнфо. "Власти сегодняшней Турции отрицают сам факт Геноцида, уклоняются от покаяния, несмотря на то, что огромное число стран в мире признали геноцид армян первым масштабным геноцидом в новой истории", говорится в обращении депутата Государственной Думы Российской Федерации от Сочинского избирательного округа, первого заместителя Председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и Координатора Международного "Лазаревского клуба" Константина Затулина к жителям Сочи и Кубани в День памяти жертв Геноцида армянского народа в Османской империи (1915-1922 гг.)

Как указал Затулин, Краснодарский край, как и вся многонациональная Россия, является родиной для многих народов. "Столетиями наша земля гостеприимно встречает всех, кто пришел с миром, кто хочет созидать и уважает традиции коренного населения. Армянская община

Краснодарского края является одной из самых древних и многочисленных. Русские, армяне, адыги и все другие жители Сочи и Кубани мирно сосуществуют, дружат, работают, вместе растят детей, вместе радуются и вместе скорбят", - отметил он.

"Сегодня день, когда мы склоняем свою голову перед памятью страшного Геноцида, который в начале прошлого века, в годы Первой мировой войны, учинили власти бывшей Османской империи против собственного армянского населения. По подозрению в возможном сочувствии к наступающим русским войскам на Кавказе в одночасье были уничтожены все армянские военнослужащие турецкой армии, все попавшие в руки палачей представители интеллигенции, священники, предприниматели. Простые крестьяне, веками жившие на исторически армянской земле, были почти полностью истреблены и изгнаны в пустынные внутренние районы Турции. Погибло более миллиона человек и жертвы были бы еще больше, если бы в отдельных поселениях армяне не смогли сами взяться за оружие для отпора, если бы Россия не приняла на себя беженцев и переселенцев.

Это преступление было совершено младотурками, тогдашними хозяевами Османской империи. К огромному сожалению, власти сегодняшней Турции отрицают сам факт Геноцида, уклоняются от покаяния, несмотря на то, что огромное число стран в мире признали геноцид армян первым масштабным геноцидом в новой истории. Горжусь тем, что по моей инициативе, на основе моего доклада Государственной Думе в 1995 году Россия признала массовое истребление армян на их исторической родине Геноцидом, отвечающим всем признакам этого преступления в соответствии с Конвенцией ООН.

Дорогие сочинцы, белореченцы, апшеронцы!

Я родился и вырос в Сочи. Среди моих друзей детства и юности люди разных национальностей, которых я не делю по этническому признаку. Но сегодня, на фоне происходящего недалеко от нас в Закавказье, я еще раз призываю всех вас к солидарности, к пониманию того, что чужого горя не бывает. Тем более, если речь идет о наших соотечественниках, об армянах - христианском народе, взятом двести лет назад под покровительство русского народа и Российской империи. Презираю тех, кто из зависти или других низких чувств, считает для себя возможным пренебрегать или даже унижать по национальному признаку своих земляков и соседей. Слава Богу, мы казаки.

Созданный по моей инициативе международный русско-армянский "Лазаревский клуб" только что опубликовал свое заявление, в котором говорится, что мы никому в наших странах, России и Армении, не позволим забыть о Геноциде. Никому не дадим разъединить Россию по национальному признаку. Сегодня, 24 апреля 2021 года, в 106-ю годовщину начала Геноцида армянского народа - повод выразить свое сочувствие и уважение нашим согражданам армянской национальности", - заявил Затулин.