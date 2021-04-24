Суббота, 24 Апреля 2021 10:57

АрмИнфо. "Не позволить усыпить память!", говорится в заявлении Совета Международного российско-армянского "Лазаревского клуба" в связи с годовщиной Геноцида армян.

В заявлении, в частности, говорится: "Весь цивилизованный мир, умеющий хранить историческую память и признавать ошибки прошлого, 24 апреля вспоминает страшное злодеяние Османской империи, совершенное в начале ХХ века против армянского населения. Геноцид армян по масштабу преступления сопоставим с Холокостом евреев времен Второй мировой войны. Пепел истребленных армян стучит в сердце каждого, кто способен ценить человеческую жизнь.

Никакие уловки и попытки переврать историю не смогут стереть факт Геноцида, признанный Россией и многими другими странами мира. Соблазн предать забвению вину Османской империи противоречит интересам современной Турции, делая ее государством, которое пытается обмануть весь мир.

Отметим главное - 106 лет назад османские власти осуществили целенаправленные действия по уничтожению армянской этнической группы на территории империи. Таким образом политика властей Османского государства в отношении армянского населения безоговорочно подпадает под определение Геноцида, закрепленное в статье № 2 Конвенции ООН 1948 года <О предотвращении преступлений геноцида и наказании за них>.

Единственным способом вернуть международную репутацию Турции было бы признание совершенных Османской империей злодеяний и покаяние за них. Только так можно перелистнуть трагическую страницу истории и двигаться в будущее, открыв путь к примирению между народами Армении и Турции. Вместо этого Турция продолжает вести международную кампанию по отрицанию Геноцида армян, что сохраняет напряженность в регионе и является главным негативным фактором на пути нормализации армяно­турецких отношений. Трагические события Карабахской войны 2020 года наглядно продемонстрировали настроения, царящие в головах руководства Анкары - Турция рвется на Кавказ, открыто поддерживая любые действия и заявления своего союзника Азербайджана.

Россия - многонациональная страна, взявшая на себя миротворческую миссию, стремится к сохранению мира и баланса интересов на Кавказе. Для России важно основываться на многовековом историческом опыте. Особенно, при выстраивании отношений с государствами Закавказья - чтобы не стать заложницей чужой политической игры.

"Лазаревский клуб", объединяющий людей, неравнодушных к развитию российско- армянских отношений, склоняет головы перед памятью жертв Геноцида армянского народа в ХХ веке. Мы никому в наших странах не позволим об этом забыть. Это значит, что мы были и остаемся бдительными по отношению к любым новым попыткам загнать в геополитическое гетто Армению и нанести ущерб существованию армянского народа".