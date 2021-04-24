Суббота, 24 Апреля 2021 10:52

АрмИнфо. В Армении и ряде стран мира вспоминают жертв Геноцида армян в Османской империи. Памятные мероприятия начались в Ереване вечером 23 апреля с факельного шествия к мемориальному комплексу жертв Геноцида армян "Цицернакаберд".

Члены молодежного движения АРФ Дашнакцутюн, традиционно организовывающие шествие, на площади Свободы в Ереване сожгли флаги Турции и Азербайджана. После чего прошло факельное шествие к мемориалу.

Поздно вечером 23 апреля в мемориальном комплексе Геноцида армян "Цицернакаберд" состоялся под руководством художественного руководителя и главного дирижера оркестра Эдуарда Топчяна концерт Национального филармонического оркестра и Государственного академического хора Армении: исполняют произведение <Реквием> Дж. Верди.

Сегодня же граждане имеют возможность пойти в "Цицернакаберд" и отдать дань уважения памяти святых мучеников.

Напомним, что в начале 20-ого века подверглись геноциду, реализованному младотурками в несколько этапов. Передовое сообщество отмечает памятную дату именно 24 апреля, поскольку в этот день в 1915 года, когда в Стамбуле были арестованы, а затем и убиты представители армянской интеллигенции.

Геноцид был совершен в период нахождения у власти младотурков во главе с Талаатом пашой, Энвером пашой и Джемалом. В период с 1915 по 1923 гг были уничтожены порядка 1,5 млн человек. Чуть больше полумиллиона армян нашли убежища в странах по всему миру. В результате Геноцида Западная Армения лишилась своего коренного населения, а армяне своей исторической родины. До сих пор Турция продолжает политику отрицания этого исторического факт и рассыпается угрозам в адрес тех государств, кто признает и осуждает это преступление против человечности.

Геноцид армян признали более двух десятков стран, в их числе Россия, Франция Италия, Германия, Голландия, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Ватикан. Первым это сделал Уругвай в 1965 году. Геноцид армян признан также Генассамблеей ООН, Европарламентом, Всемирным советом церквей и другими международными организациями.