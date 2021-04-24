Суббота, 24 Апреля 2021 10:50

АрмИнфо. Третий президент Армении Серж Саргсян уверен, что угроза "турецкого ятагана" будет висеть над головой армянского народа, пока "некоторые тугодумные чинопоклонники в нынешней власти готовы с психологией побеждённого на коленях молить палача о мире за счёт национальных интересов". Об этом говорится в послании Саргсяна в связи со 106-й годовщиной Геноцида армян.

В послании экс-президента, в частности, говорится: "Совершённый в начале прошлого века Османской Империей в отношении армянского народа Геноцид не завершён. Кровавый турецкий ятаган всё ещё висит над головой армянского народа".

Как считает 3- й президент РА, "турецкий ятаган" будет оставаться угрозой до тех пор, пока армянский народ не преодолеет комплекс жертвы, достойно защищая свои права, пока не имеющее срока давности преступление - Геноцид - остаётся безнаказанным и не стало уроком для преступников, способных на подобное преступление, пока нынешние власти Турции не желают смириться с собственной историей и с циничным самодовольством отрицают планировавшиеся различными режимами Османской Империи и Турции в 1894-1923 годы и постоянно осуществлявшиеся против армянского народа геноцидальные шаги, лишение родины, массовые погромы, направленные на уничтожение армянства, этнические чистки, уничтожение армянского наследия.

Помимо этого, по его словам, угроза будет актуальной, "пока прислужники неблагоприятных для армян геополитических интересов готовы предать забвению и превратить в предмет торга Геноцид армян, пока армянский народ в очередной раз не извлекает урок из истории, не осознаёт свои ошибки и упущения, а некоторые тугодумные почитатели кресел в нынешней власти, забыв о совершённых всего несколько месяцев назад при активном участии Турции фактах истязаний и убийств тысяч своих соотечественников, готовы с психологией побеждённого на коленях молить палача о мире за счёт национальных интересов, пока любой армянин, игнорирующий или оспаривающий единую волю Армении и армянского народа в вопросе достижения всемирного признания факта Геноцида армян, осуждения преступления и преодоления последствий Геноцида, не будет считаться отступником и изменником родины и не будет осуждён, пока кроме почитания памяти полутора миллионов безвинных жертв Геноцида армян, мы не преклонимся с благодарностью и не воздадим должное пережившим и памяти боровшихся и павших жертвой за наше национальное и человеческое достоинство героев и не поднимем дух нашей борьбы, пока мы не будем сопоставлять с нашими национальными интересами крупные региональные экономические проекты с активным участием Турции, пока мы со всей глубиной не осознаем роль Армении в регионе и не признаем сами себя в качестве нации, внёсшей значительный вклад во всемирную цивилизацию, и пока не осознаем необходимость независимой, мощной национальной государственности в деле нашего существования, сохранения национальных ценностей".

Следовательно, как отметил 3-й президент Армении, "прежде чем предъявлять требования, будем всенародно патриотами".