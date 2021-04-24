Суббота, 24 Апреля 2021 10:47

АрмИнфо. Мир должен осознать, что политика замалчивания, оставления в прошлом, тем более, отрицания преступления Геноцида армян давно себя изжила, что геноцид - направленное против всего человечества преступление и что безразличие и безнаказанность порождают новые преступления. Об этом говорится в послании президента Армении Армена Саркисяна в связи со 106-ой годовщиной Геноцида армян.

"Сегодня мы чтим неугасимую память жертв Геноцида армян 1915г. в Османской Турции. Пережитая армянским народом более 100 лет назад колоссальная боль людских и территориальных потерь и сегодня отзывается в наших сердцах, напоминая, что попрано право армянского народа мирно и безопасно жить и развиваться на своей исконной родине: вчера - в Османской Империи, сегодня - в Арцахе.

К сожалению, в международной и региональной политике некоторыми очень часто делаются попытки использовать Геноцид армян, вообще армянский вопрос, как средство для достижения разных целей", - подчекрунл президент Армении, добавив, что такие преступления и их авторов нужно назвать своими именами, осудить преступление и преступника.

"И сегодня события вновь свидетельствуют, что признание и осуждение Геноцида армян - необходимость для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в нашем регионе.

Геноцид армян - плод той последовательной политики ксенофобии, новейшим проявлением которой была развязанная против Арцаха азербайджано-турецкая война.

В 106-ую годовщину Геноцида армян, когда мы ещё исцеляемся от тяжелейшего удара, в нас должно укорениться стремление иметь сильную, конкурентоспособную, разумную Армению. Мы можем и готовы выпрямить свою спину и прочно стоять на собственной земле и оставаться верными сами себе. Однозначно отвергаемы посягательства на наши национальные и моральные ценности, нашу идентичность.

Мы как единый народ и государство должны суметь стать частью происходящих сегодня в мире процессов, не отступая от своей памяти и справедливых требований.

Преклоняясь перед памятью наших павших жертвой Геноцида святых мучеников, как Президент Республики хочу с уверенностью сказать, что общими силами всемирного армянства мы достигнем реализации наших национальных целей и превратим Армению в страну нашей мечты", - заключил Саркисян.