Суббота, 24 Апреля 2021 10:42

АрмИнфо. В связи с 106-ой годовщиной Геноцида армян президент Франции Эмманюэль Макрон направил письмо главе Республики Армену Саркисяну. Как сообщает пресс-служба президента РА, в письме, в частности говорится:

"В 106-ую годовщину Геноцида армян все мои мысли направлены к испытавшей исторические лишения Армении.

Я мысленно с армянским народом, с теми, кто чудом спасся от Геноцида, и с беженцами, которых в своё время приняла Франция и потомки которых строили нашу страну. Мы никогда этого не забудем.

Хотел бы в этот преисполненный эмоций и достоинства день быть вместе с вами. Я попросил Госсекретаря по вопросам туризма, зарубежных французов и франкофонии Министерства Европы и иностранных дел господина Жан- Батиста Лемуана представлять меня в Ереване на церемониях памяти Геноцида.

Как я и обязался, с 2019 года 24 апреля во Франции официально признано Днём памяти Геноцида армян. Во Франции везде, несмотря на обусловленные пандемией ограничения, будет отмечаться эта включённая в наш республиканский календарь дата. В день 24 апреля, более, чем в любой другой день, наши два народа объединены одной памятью.

Принимая истину, наш долг помнить прошлое, воздавать дань уважения павшим и уважать память живущих, чтобы предотвратить забвение, отрицание, ложь. Будучи с вами в течение истории, мы ответственны за будущее также сейчас, когда Ваша страна прошла через постигший регион губительный конфликт, в котором пролито чрезвычайно много крови. Нужно создавать новую страницу мира, процветания и примирения. Борьба во имя справедливости и правды, которую Франция вместе с вами вела и продолжит вести, не прекратится, поскольку это борьба не только армян. Она в основе принципа братства Французской Республики.

В этот день скорби, но также надежды, когда мы вместе вспоминаем ужасающие страдания подвергнутого мучениям народа, Францию и Армению объединяют дружба и братство. Прошу принять, господин Президент, заверения в моём глубоком почтении".