Пятница, 23 Апреля 2021 23:09

АрмИнфо. Намерение президента США Джо Байдена признать геноцид армян - момент символической значимости, который может иметь эффект и в реальном мире. Об этом в интервью армянскому журналисту Марку Григоряну в выпуске онлайн передачи «Поговорим о будущем» заявил американский историк, профессор политической и социальной истории Мичиганского университета, заслуженный профессор политологии Чикагского университета, главный редактор 3-го тома «Кембриджской истории России» Рональд Григор Суни.

В этом контексте он напомнил, как каждый из кандидатов на пост президента США обещал в свое время, что признает Геноцид армян, однако ввиду стратегических причин, в частности связанных с холодной войной, тем, что Турция являлась их стратегическим союзником, членом НАТО, отказывался.

По мнению американского профессора, сегодня действующий президент США пытается изменить это уравнение, потому как изменились и отношения с Турцией. «Байден не любит Эрдогана. У них было несколько конфликтов, взаимных попыток унизить друг друга. Изменилось резко и популярное понимание в США Турции, как союзника. Потом трагедия с поражением в войне в Карабахе изменили ситуацию, отношение в Вашингтоне. Это новое окно, но думаю, что оно полно надежд», - заметил профессор Суни.

При этом он выразил мнение, что на сегодняшний день нет такой силы, которая могла бы превзойти США, отметив в этой связи эффект влияния последней на весь мир. «Когда США начнет строго критиковать Турцию, попытается оказать давление на неохотное желание Эрдогана с точки зрения изменения политической стратегии, это может иметь хороший эффект на Армению и на Кавказ вообще», - подчеркнул он. В этой связи Суни отметил, что Эрдоган на данный момент очень слаб, а его популярность падает, что связано с ухудшением экономической ситуации в стране и влияет на настроения внутри нее.

«Он себя позиционирует как авторитарный лидер, очень похожий на Путина, но намного жесткий. Грядут выборы, и, учитывая то, что его популярность падает, и есть изменения, это будет хорошо для Армении», - сказал профессор.