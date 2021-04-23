Пятница, 23 Апреля 2021 20:47

АрмИнфо. Будущее Армении гарантировано демократией, и надеюсь также на демократию в Турции и Азербайджане, что на данный момент кажется утопией.

Данное мнение в интервью армянскому журналисту Марку Григоряну в выпуске онлайн передачи <Поговорим о будущем> выразил американский историк, профессор политической и социальной истории Мичиганского университета, заслуженный профессор политологии Чикагского университета, главный редактор 3-го тома <Кембриджской истории России> Рональд Григор Суни.

Озвучивая свою точку зрения по данному вопросу, профессор Суни сослался на высказывание Гранта Динка, который в свое время утверждал, что признание геноцида армян менее важно, чем создание настоящей демократии в Турции. <Если там будет настоящая демократия, геноцид автоматически будет признан. Турки сами признают, что должны поменять свое понимание фундаментального мифа, что состоит в том, что они защищалась от внутренних и внешних врагов, то есть от греческих военных, армянских и т.д.>, - отметил он.

Суни отметил, что геноцид армян должен быть признан примитивной аккумуляцией капитала. <Это самая примитивная аккумуляция капитала, которую можно представить. Потому что турки всех убили, обокрали, создав этим свою национальную буржуазию. Как вы можете вывести Турцию на чистую воду и обсудить этот фундаментальный элемент создания турецкой нации, который практически основан на краже и массовых убийствах? Это будет очень трудно!>, - заметил историк. При этом, по его мнению, в будущем армяне должны признать то, что процесс основания новейшей Турции связан с убийством армян. Суни отметил, что об этом написано в одной из его книг, где он говорит о том, что турки не монстры, но то, что они сделали - ужасно. <Мы говорим, что это является сущностью, но если мы скажем что сущность турок убийство, то сосуществовать будет невозможно>, - сказал он. В этой связи он отметил, что трудно представить армян и турок друзьями в контексте военных событий, произошедших в октябре-ноябре 2020 года. <Но если мы не сделаем этого в будущем, то, как эта маленькая нация сможет выжить в будущем с таким соседями, у нас почти нет друзей>, - констатировал он.

Ссылаясь на определенные источники литературы, американский историк сыронизировал, сказав, что если признают геноцид, армяне потеряют причину существования. Однако в случае признания, историк подчеркнул важность обсуждения дальнейших шагов, природы данного вопроса, самого понятия <геноцид>. <Потому что восприятие понятия <геноцид> среди армян, я прошу прощения, но несколько примитивно>, - сказал он. В этом контексте профессор Суни рассказал об отсутствии готовности Музея геноцида армян в проведении конференции в 2015 году, ввиду чего последняя состоялась в Стамбуле. <Иными словами нужно развиваться. Необходимо создать союзнические отношения между учеными - турецкими, курдскими, армянскими, американскими. Чтобы работа привела к чему-то, чтобы обычные армяне знали свою историю лучше, чем они знают ее сейчас>, - подчеркнул он.