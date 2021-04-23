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АрмИнфо.Литовская республика вместе со многими странами мира 24 апреля отмечает День Геноцида армян, первый геноцид двадцатого века, организованного в 1915 году в тогдашней Османской империи. Об этом говорится в официальном сообщении Сейма Литвы.
Отмечается, что в 1915 г. в ночь с 23 на 24 апреля (эта ночь называется Красным воскресеньем) Османское правительство заключило в тюрьму около 250 армянских интеллектуалов - священников, юристов, поэтов, художников, музыкантов, журналистов и парламентариев и затем убило их. Это было началом геноцида армян, унесшего жизни более 1,5 миллиона человек.
В ознаменование этой даты Группа по межпарламентским связям Сейма с Республикой Армения выступила с заявлением.
"Члены Группы по межпарламентским связям Сейма Литовской Республики с Республикой Армения, отмечая 106-ю годовщину Геноцида армян и выражая солидарность и справедливость в отношении невинных жертв этого геноцида, призывают все государства, которые не сделали это, признать этот исторический факт ", - заявил председатель группы Раймундас
Лопата. В знак солидарности с армянским народом Сейм 15 декабря 2005 г. осудил Геноцид армян в Турции.
Отметим, что 25 апреля в Ереван в официальным визитом пребывает глава
МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис. Он также примет участие в мероприятиях, посвященных памяти невинных жертв Геноцида.
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|США дополнительно выделит Армении $12,9 млн. для более эффективной реализации прав и обязанностей граждан
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|В преддверии 106-й годовщины Геноцида армян президент Армении обратился к лидерам более двух десятков стран и международных организаций
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