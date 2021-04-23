Пятница, 23 Апреля 2021 20:27

АрмИнфо.. По просьбе Президента Французской Республики Эммануэля Макрона, госсекретарь МИД Жан-Батист Лемуан 23-24 апреля примет участие в проходящих в Ереване памятных мероприятиях, посвященных 106-й годовщине Геноцида армян. Об этом АрмИнфо сообщили в посольстве Франции в Армении.

Здесь напомнили, что в 2019 году указом Президента республики 24 апреля внесено в календарь республиканских памятных дат. <В этом году участие члена правительства Франции в поминальных церемониях особенно важно, поскольку в 2021 году исполняется 20 лет со дня признания геноцида Францией>, - отмечается в сообщении.

В рамках визита госсекретарь проведет двусторонние встречи с президентом РА Арменом Саргсяном и премьер-министром Николом Пашиняном