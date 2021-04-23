Пятница, 23 Апреля 2021 20:24

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян сегодня принял государственного секретаря МИД Франции Жан-Батиста Лемуана. Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

Премьер-министр отметил, что армянская сторона высоко ценит решимость президента Французской республики Эммануэля Макрона и его шаги, направленные на помощь армянскому народу в трудные времена.

Пашинян подчеркнул, что визит французской делегации в Армению по случаю 106-й годовщины Геноцида армян является подтверждением крепкой армяно-французской дружбы, основанной на общих ценностях, глубоких исторических, культурных и политических отношениях. <Франция сыграла ключевую роль в международном признании Геноцида армян. В январе этого года исполнилось 20 лет со дня принятия закона о признании Геноцида армян Францией. Очень важной вехой стало празднование 24 апреля как Дня памяти жертв Геноцида армян в государственном календаре Франции, инициированное президентом Эмануэлем Макроном Армянский народ благодарен за поддержку дружественной Франции>, - сказал премьер.

Поблагодарив за теплые слова, Жан-Батист Лемуан отметил, что для него, как специального представителя президента Франции, большая честь быть с Арменией и армянским народом завтра, 24 апреля, участвовать в поминальных церемониях. По его словам, в этом году Франция примет участие в памятных мероприятиях, посвященных Геноциду на уровне делегации, представленной как законодательной, так и исполнительной органов власти, поскольку Франция глубоко воспринимает трагедию, постигшую армянский народ, и выражает ему поддержку. Госсекретарь сообщил, что памятные мероприятия пройдут и во Франции.

Премьер-министр РА и госсекретарь МИД Франции обменялись мнениями о послевоенной ситуации, по вопросам урегулирования нагорно-карабахского конфликта, обсудили проблему открытия региональных коммуникаций. Как подчеркнули собеседники, среди приоритетов - обеспечение стабильности в регионе, возвращение армянских военнопленных, незаконно содержащихся в Азербайджане, и возобновление переговорного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

По словам Никола Пашиняна, Азербайджан продолжает открытую агрессивную антиармянскую риторику, выражая агрессивные амбиции в отношении международно признанной суверенной территории Армении. Премьер-министр осудил недавнее открытие так называемого <парка трофеев> в Баку, подчеркнув, что такая антиармянская политика является самым большим основанием для применения в случае с Арцахом принцип <отделения во имя спасения>.

По просьбе госсекретаря Франции премьер-министр РА также коснулся предстоящих внеочередных парламентских выборов в Армении и конституционных процедур. Никол Пашинян подчеркнул, что первоочередной задачей является однозначное поддержание демократического качества выборов, добавив, что в послевоенный кризисный период Армения смогла обеспечить демократический характер процессов. В этом контексте обе стороны привлекли к избирательному процессу международные наблюдательные миссии.

В ходе встречи собеседники обсудили повестку армяно-французского экономического сотрудничества, коснулись выполнения договоренностей предыдущего обсуждения. Обе стороны выразили удовлетворение тем, что проделана большая работа по углублению экономического сотрудничества, намечены совместные программы. По этому поводу установились взаимно активные контакты.

Премьер-министр Пашинян попросил президента Макрона передать приглашение посетить Армению в удобное время.