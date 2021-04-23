Пятница, 23 Апреля 2021 19:25

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян встретился сегодня с французской делегацией, возглавляемой государственным секретарем МИД Франции Жан-Батистом Лемуаном.

Министр поблагодарил своего французского коллегу за визит в Армению в качестве специального представителя президента Франции для участия в мероприятиях, посвященных 106-й годовщине Геноцида армян.

Представитель МИД Франции подчеркнул, что в этом году траурные мероприятия по поводу годовщины Геноцида армян Францией имеет особое значение, так как отмечается 20-летие официального признания Геноцида армян Францией.

Министр Айвазян и госсекретарь Лемуан затронули ряд вопросов двусторонней повестки дня. Выразив удовлетворение высокими межгосударственными отношениями, основанными на дружбе между армянским и французским народами, собеседники подчеркнули свою готовность продолжать усилия по дальнейшему расширению и укреплению двустороннего сотрудничества.

В контексте программ, направленных на развитие экономического сотрудничества, министр иностранных дел Армении и госсекретарь Франции упомянули деятельность рабочей группы армяно-французского экономического сотрудничества, и предстоящие проекты.

Министр Айвазян и госсекретарь Лемуан обменялись мнениями о региональной безопасности и стабильности.

Обсуждалось возобновление нагорно-карабахского мирного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В этой связи министр Айвазян обратил внимание собеседника на антиармянские действия руководства Азербайджана и угрозы применения силы против Республики Армения, подчеркнув, что такими шагами Азербайджан ставит под угрозу усилия международного сообщества, направленные на региональную стабильность и безопасность. Обе стороны призвали к немедленной репатриации Азербайджаном военнопленных и гражданских лиц, взятых в качестве заложников, а также к усилиям международного сообщества по сохранению исторического и культурного наследия Арцаха.