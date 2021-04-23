Пятница, 23 Апреля 2021 19:21

АрмИнфо. Отдел по особо важным делам Следственного комитета Армении в рамках расследуемого уголовного дела, связанного с инцидентом во время недавнего визита в Сюникскую область премьер-министра Никола Пашиняна предъявил обвинения 19 гражданам, обвиняемым в хулиганстве и насильственных действиях.

Как сообщает СК РА, по фактическим данным, полученным в ходе расследования, глава общины Мегри 21 апреля 2021 года, узнав о визите премьер-министра РА в общины Мегри-Агарак Сюникской области, преднамеренно организовал нарушение общественного порядка со стороны привлеченных им сотрудников муниципалитета, ряда принадлежащих ему компаний и группой близких ему людей. В частности, когда премьер-министр РА пытался встретиться и пообщаться с жителями Мегри и Агарака, что сопровождалось прямой трансляцией в СМИ, глава мегринской общины координировал действия хулиганов, в результате чего указанные люди открыто оскорбляли премьер-министра и общественность: <Они препятствовали передвижению премьер-министра РА и сопровождающих его лиц, а также препятствовали встречам с населением, вызывая тем самым беспорядки>. Все это время хулиганы не подчинялись законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, и оказывали им сопротивление.

В сообщении СК так же сообщается, что в тот же день заместитель мэра Гориса, узнав о визите премьер-министра организовал группу людей и возглавил их хулиганские действия в ходе движения кортежа главы правительства.

При совокупности полученных достаточных доказательств обвинения были предъявлены 19 лицам, 9 из которых были обвинены по части 3 статьи 258, а 10 - по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса РА. В отношении восьмерых было подано ходатайство об избрании в качестве меры пресечения содержание под стражей. Расследование продолжается.