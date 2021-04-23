Arminfo.info




 Пятница, 23 Апреля 2021 18:10

Во имя укрепления мира и доверия, безопасности и прогресса

Во имя укрепления мира и доверия, безопасности и прогресса

АрмИнфо.Последовательно выдвигаемые Президентом Туркменистана международные инициативы по актуальным направлениям мировой и региональной политики ярко демонстрируют активную роль нашей страны на международной арене.

О дальнейшем укреплении и повышении авторитета свидетельствует избрание Туркменистана на пост вице-председателя Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН на период 2021–2023 гг. и членом Исполнительного Совета «ООН–Женщины» на период 2022–2024 гг.

Внешнеполитический курс Туркменистана, реализуемый под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова, получает своё практическое воплощение на примере многостороннего взаимодействия с ООН и государствами мирового сообщества. В немалой степени этому служит открытый и миролюбивый характер туркменской дипломатии, которая нацелена на налаживание конструктивного диалога, совместный поиск и решение проблем регионального и глобального уровней. Стратегия нейтралитета способствует формированию переговорной площадки качественно нового типа, где задействованы комбинированные инструментарии исходя из лучшего опыта миротворчества, превентивных и интегративных механизмов, культурно-гуманитарной и социально-экономической поддержки.

Одним из убедительных свидетельств актуализации институтов политико-дипломатического диалога, в том числе нейтралитета, является объявление 2021 года Международным годом мира и доверия Генеральной ассамблей ООН по инициативе Туркменистана. резолюция Генеральной ассамблеи ООН A/RES/73/338, единогласно принятая 12 сентября 2019 года, стала ещё одним шагом по утверждению культуры диалога при решении возникающих вопросов и противоречий, что является одним из важнейших приоритетов внешней политики Туркменистана. Символично, что общенациональный девиз 2021 года «Туркменистан – родина мира и доверия» предопределяет выдвижение и реализацию идей и предложений принципиально нового содержания, которые могут стать основой последующего взаимодействия.

Туркменистан на современном этапе существенно расширяет многостороннее сотрудничество в рамках Сообщества Наций в качестве вице-председателя 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Одним из главных аспектов деятельности при этом является плодотворная реализация инициатив и предложений, направленных на консолидацию усилий международного сообщества для решения актуальных проблем. Многолетний опыт внешнеполитической деятельности нейтрального Туркменистана в составе руководящих структур международных организаций, прежде всего ООН, свидетельствует о высоком потенциале для более действенного проведения в жизнь всех начинаний, основанных на платформе доверия и диалога. Одновременно расширился политико-дипломатический инструментарий в поиске и применении эффективных методов межгосударственного взаимодействия в рамках крупных организаций, что также свидетельствует о том, что наша страна обладает существенным авторитетом в рассмотрении и решении вопросов глобального и регионального уровней. Системный и последовательный характер конструктивного взаимодействия Туркменистана с ООН и её ведущими структурами отражается и в том, что ежегодно, в период подготовки к очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН, под руководством главы государства разрабатываются и утверждаются Приоритетные позиции Туркменистана по глобальной проблематике, инициативы и предложения в русле миролюбивой политики, основанной на внешнеполитической доктрине и правовом статусе нейтралитета нашей страны.

Последовательность и конструктивный характер участия нашего государства в международных делах, актуальность содержания и целей выдвигаемых инициатив и предложений во многом обуславливает избрание Туркменистана на руководящие позиции в составе ООН и других международных организаций. В данном контексте одним из примеров является избрание Туркменистана на пост вице-председателя Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН в ходе её 69-й сессии, которая состоялась в период с 20 по 21 апреля 2021 года в Женеве. 21 апреля единогласным решением на посты председателя и заместителей председателя ЕЭК ООН на период 2021–2023 годов были избраны следующие страны: председатель – австрийская республика; вице-председатели – Туркменистан и Швейцарская Конфедерация. Своеобразный триумвират нейтральных государств свидетельствует об актуальности и действенности института нейтралитета в современных условиях.

Следует отметить, что Европейская экономическая комиссия ООН – одна из пяти региональных комиссий Организации Объединённых Наций. Она была учреждена в 1947 году Экономическим и Социальным Советом ООН (ЭКОСОС) с целью развития экономической деятельности и укрепления экономических связей внутри региона ЕЭК ООН и между этим регионом и остальным миром. Многочисленные мероприятия ЕЭК ООН в области транспорта, окружающей среды, статистики, энергетики, торговли, экономического сотрудничества и интеграции, а также технического содействия позволяют ей решать большинство задач.

ЕЭК ООН служит для правительств региональным форумом для разработки конвенций, норм и стандартов с целью гармонизации действий между государствами и членами. Выполняя эту функцию, ЕЭК ООН обеспечивает гарантии безопасности и качества товаров потребителям, содействует охране окружающей среды, упрощает процедуры торговли, а также способствует более тесному единению государств-членов внутри региона и их более полной интеграции в мировую экономику. ЕЭК ООН объединяет 56 стран, часть из которых расположена в Европейском Союзе, а также не входящие в ЕС страны Западной и Восточной Европы, страны Содружества Независимых Государств (СНГ) и Северной Америки. Все они ведут диалог и осуществляют сотрудничество по экономическим и секторальным вопросам под эгидой ЕЭК ООН. Заинтересованные государства-члены ООН также могут участвовать в работе ЕЭК ООН. Более 70 международных профессиональных организаций и других неправительственных организаций принимают участие в деятельности ЕЭК ООН.

К основным сферам деятельности ЕЭК ООН относятся: окружающая среда, транспорт, статистика, устойчивая энергетика, торговля, леса и лесная отрасль, жильё и землепользование, народонаселение, экономическое сотрудничество и интеграция, реализация Целей устойчивого развития.

Примечательно, что Туркменистан и ранее избирался на данный ответственный пост. На её 65-й сессии Туркменистан был вице-председателем ЕЭК ООН на период 2013–2015 гг. Наша страна в соответствии с этим статусом также выполняла функцию вице-председателя Исполнительного комитета ЕЭК ООН на двухлетний период. Исполнительный комитет выступает от имени Комиссии в период между проходящими раз в два года сессиями и вправе заниматься любыми вопросами, касающимися деятельности ЕЭК, в соответствии со своим кругом ведения.

Туркменистан ведёт также плодотворное сотрудничество в рамках Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА). Туркменская сторона рассматривает СПЕКА как важную региональную платформу, действующую под эгидой ООН, которая позволяет обсуждать со странами региона его дальнейшее экономическое развитие и принимать соответствующие решения. Об этом свидетельствует и результативность председательствования Туркменистана в СПЕКА в 2019 году. В рамках председательства на высоком организационном уровне прошли заседания рабочих групп в Ашхабаде, подчёркнута значимость итогов Экономического форума СПЕКА-2019 на тему «Взаимо-связанность: упрощение процедур торговли и транспорта и устойчивое развитие в субрегионе СПЕКА», по итогам которого была принята «ашхабадская инициатива».

Наша страна последовательно расширяет сотрудничество с ЕЭК ООН, в частности, в формате рамочной программы сотрудничества по устойчивому развитию между Правительством Туркменистана и ООН на период 2021–2025 годов, предусматривающей среди прочего формат регионального сотрудничества на пути к достижению ЦУР.

О высоком доверии Туркменистану на уровне Сообщества Наций свидетельствует ещё одно важное событие, связанное с тем, что 20 апреля 2021 года в ходе очередной сессии Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) Туркменистан был избран членом Исполнительного Совета «ООН–Женщины» на период 2022–2024 гг. «ООН–Женщины» является Структурой ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, которая была создана в 2010 году. Исполнительный Совет «ООН–Женщины» выполняет основные руководящие функции и состоит из 51 члена, которые избираются Экономическим и Социальным Советом ООН сроком на 3 года. Основными целями Структуры «ООН–Женщины» являются:

1. Поддержание межгосударственных структур, таких, как Комиссия по положению женщин, в их работе по формулированию правил, глобальных стандартов и норм в области гендерного равенства;

2. Содействие странам-членам ООН во внедрении вышеуказанных стандартов путём предоставления необходимой технической и финансовой поддержки;

3. Обеспечение условий для необходимого уровня подотчётности системы ООН относительно вклада в гендерное равенство, основываясь на регулярный внутренний мониторинг.

Туркменистан развивает своё партнёрство с ООН и её структурами на программной основе. В частности, в марте 2020 года в Ашхабаде была принята рамочная программа сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и Организацией Объединённых Наций на 2021–2025 годы, которая полностью отвечает как первоочередным задачам реализуемых в нашей стране национальных программ, так и Целям устойчивого развития на период до 2030 года. Данный документ призван способствовать дальнейшему взаимодействию между Туркменистаном и ООН по различным направлениям, включая поддержание экономической стабильности и роста, защиту социальных прав населения, совершенствование системы здравоохранения и сохранение экологического баланса. Стратегические приоритеты и конечные результаты, на которые нацелена рамочная программа, соответствуют более широкому контексту Центральной Азии, поддерживают сотрудничество Туркменистана с соседними странами, которое Президент Гурбангулы Бердымухамедов нацеливает на решение общих вопросов, партнёрство с региональными и субрегиональными институтами.

Таким образом, внешняя политика и дипломатия Туркменистана, успешно осуществляемые под руководством глубокоуважаемого Президента, сегодня отличаются динамизмом и плодотворностью. Стратегический вектор выстроен согласно логике и интересам национального развития страны, одновременно отвечая высоким стандартам общечеловеческих ценностей и мировой политики. Всё это подтверждает, что стратегическое партнёрство Туркменистана с ООН последовательно развивается по восходящей линии, согласно перспективам долгосрочного мира и прогресса.


Лента новостей
Рональд Суни: Намерение Байдена признать Геноцид армян - момент символической значимости, который может иметь эффект и в реальном мире.Рональд Суни: Намерение Байдена признать Геноцид армян - момент символической значимости, который может иметь эффект и в реальном мире.
Американский историк: В будущем армяне должны признать то, что процесс основания новейшей Турции связан с убийством армянАмериканский историк: В будущем армяне должны признать то, что процесс основания новейшей Турции связан с убийством армян
Группа Сейма Литвы по межпарламентским отношениям с Арменией призвала государства признать Геноцид армянского народаГруппа Сейма Литвы по межпарламентским отношениям с Арменией призвала государства признать Геноцид армянского народа
Жан-Батист Лемуан примет участие в мероприятиях, посвященных 106-й годовщине Геноцида армянЖан-Батист Лемуан примет участие в мероприятиях, посвященных 106-й годовщине Геноцида армян
Глава Генштаба ВС РА принял посла СШАГлава Генштаба ВС РА принял посла США
Премьер-министр принял государственного секретаря МИД ФранцииПремьер-министр принял государственного секретаря МИД Франции
Глава МИД Армении принял французскую делегацию во главе с госсекретарем МИД ФранцииГлава МИД Армении принял французскую делегацию во главе с госсекретарем МИД Франции
СК предъявил обвинения 19 гражданам в связи с происшествием в Сюникской областиСК предъявил обвинения 19 гражданам в связи с происшествием в Сюникской области
Во имя укрепления мира и доверия, безопасности и прогрессаВо имя укрепления мира и доверия, безопасности и прогресса
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Роберт Кочарян: И я сейчас иду во власть для установления достойного мираРоберт Кочарян: И я сейчас иду во власть для установления достойного мира
Роберт Кочарян: Армения в кротчайшие сроки должна восстановить свою армию, в противном случае военно-политический союз с Россией бессмысленРоберт Кочарян: Армения в кротчайшие сроки должна восстановить свою армию, в противном случае военно-политический союз с Россией бессмыслен
Вице-премьер Армении Тигран Авинян обсудил с послом США возможность применения для Армении механизма <долги в обмен на охрану окружающей среды>Вице-премьер Армении Тигран Авинян обсудил с послом США возможность применения для Армении механизма <долги в обмен на охрану окружающей среды>
Ашот Меликян: За I квартал 2021 года случаи физического насилия в отношении СМИ превысили показатель за весь 2020 годАшот Меликян: За I квартал 2021 года случаи физического насилия в отношении СМИ превысили показатель за весь 2020 год
Секретарь Совета безопасности Армении рассказал, когда можно будет говорить о мирном соглашении с АзербайджаномСекретарь Совета безопасности Армении рассказал, когда можно будет говорить о мирном соглашении с Азербайджаном
Вторжения не было - Лилит МакунцВторжения не было - Лилит Макунц
Армения и Грузия наметили новые пути дальнейшего развития и укрепления сотрудничестваАрмения и Грузия наметили новые пути дальнейшего развития и укрепления сотрудничества
Политолог: Интерес Москвы к Политолог: Интерес Москвы к "возвращению" МГ ОБСЕ обусловлен повышением градуса наглости Алиева
Востоковед: Присутствие Турции на Южном Кавказе само по себе уже угроза для региональной безопасностиВостоковед: Присутствие Турции на Южном Кавказе само по себе уже угроза для региональной безопасности
Когда наступит день Когда наступит день "Х" - правящая партия до конца держит интригу
Лилит Макунц в действиях сюникцев усмотрела признаки хулиганстваЛилит Макунц в действиях сюникцев усмотрела признаки хулиганства
Министр труда и по социальным вопросам Армении покинул свою должностьМинистр труда и по социальным вопросам Армении покинул свою должность
Комитет по защите свободы слова сигнализирует о резком росте физического насилия в отношении СМИКомитет по защите свободы слова сигнализирует о резком росте физического насилия в отношении СМИ
В Армению прибыла делегация во главе со спикером Центральноамериканского парламентаВ Армению прибыла делегация во главе со спикером Центральноамериканского парламента
В Баку продолжается постановочный суд над армянским военнопленнымВ Баку продолжается постановочный суд над армянским военнопленным
Постпред Армении обратился к Генсеку ООН в связи с угрозами президента АзербайджанаПостпред Армении обратился к Генсеку ООН в связи с угрозами президента Азербайджана
Эксперт: В “реанимации” МГ ОБСЕ заинтересованы США, Франция и… РоссияЭксперт: В “реанимации” МГ ОБСЕ заинтересованы США, Франция и… Россия
Инспекционный орган по охране природы и недрам возглавил Ованнес МартиросянИнспекционный орган по охране природы и недрам возглавил Ованнес Мартиросян
Посольство Армении призвало граждан РА, находящихся в России ознакомиться с заявлением МВД по вопросам пребывания в странеПосольство Армении призвало граждан РА, находящихся в России ознакомиться с заявлением МВД по вопросам пребывания в стране
Глава ОС: Минская группа спасает саму себяГлава ОС: Минская группа спасает саму себя
Впервые за долгое время в Армении число новых случаев заражения коронавирусом не превысило тысячный рубежВпервые за долгое время в Армении число новых случаев заражения коронавирусом не превысило тысячный рубеж
АраратБанк и Incofin IM подписали кредитный договор на 3 миллиона евроАраратБанк и Incofin IM подписали кредитный договор на 3 миллиона евро
Банк ВТБ (Армения) предоставил банковскую гарантию ЛСОФТ   Банк ВТБ (Армения) предоставил банковскую гарантию ЛСОФТ   
В Турции заявили о намерении продолжить политику отрицания Геноцида армянВ Турции заявили о намерении продолжить политику отрицания Геноцида армян
Офис Омбудсмена следит за ситуацией в связи с акцией протеста в ЕреванеОфис Омбудсмена следит за ситуацией в связи с акцией протеста в Ереване
Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ опубликовали заключение о поправках в Избирательный кодекс АрменииВенецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ опубликовали заключение о поправках в Избирательный кодекс Армении
В Ереване проходит акция в поддержку подвергнутых приводу сюникцевВ Ереване проходит акция в поддержку подвергнутых приводу сюникцев
С точки зрения прав человека неприемлемы заявления и поручения Пашиняна,озвученные в ходе совещания в областной администрации Сюника – ОмбудсменС точки зрения прав человека неприемлемы заявления и поручения Пашиняна,озвученные в ходе совещания в областной администрации Сюника – Омбудсмен
Президент Армении не подписал закон Президент Армении не подписал закон "О высшем образовании и науке", направив документ в Конституционный Суд
Представления премьера Армении о правах человека не отличаются от рабовладельческих -  Левон Тер-ПетросянПредставления премьера Армении о правах человека не отличаются от рабовладельческих -  Левон Тер-Петросян
Захарова о парке в Баку: В России рассчитывают, что Баку и Ереван будут стремиться к шагам по нормализации отношений, а не создании новых разделительных линийЗахарова о парке в Баку: В России рассчитывают, что Баку и Ереван будут стремиться к шагам по нормализации отношений, а не создании новых разделительных линий
Туркменистан избран на пост вице-председателя Европейской Экономической Комиссии ООНТуркменистан избран на пост вице-председателя Европейской Экономической Комиссии ООН
Туркменистан избран членом Исполнительного совета Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщинТуркменистан избран членом Исполнительного совета Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
Интервью с Филипом Линчем (часть вторая)Интервью с Филипом Линчем (часть вторая)
В Минобороны Армении отреагировали на обвинения Азербайджана о провокации на госграницеВ Минобороны Армении отреагировали на обвинения Азербайджана о провокации на госгранице
Джен Псаки призвала дождаться 24 апреля по вопросу признания Геноцида армянДжен Псаки призвала дождаться 24 апреля по вопросу признания Геноцида армян
США дополнительно выделит Армении $12,9 млн. для более эффективной реализации прав и обязанностей гражданСША дополнительно выделит Армении $12,9 млн. для более эффективной реализации прав и обязанностей граждан
Председатель Сената Франции  будет находится в Ереване 24 апреляПредседатель Сената Франции  будет находится в Ереване 24 апреля
Опрос MPG: В Армении очень доверяют российской вакцине Опрос MPG: В Армении очень доверяют российской вакцине "Спутник V"
Армянские правоохранители задерживают предполагаемых организаторов и участников акций протеста в Сюникской области Армянские правоохранители задерживают предполагаемых организаторов и участников акций протеста в Сюникской области
В преддверии 106-й годовщины Геноцида армян президент Армении обратился к лидерам более двух десятков стран и международных организацийВ преддверии 106-й годовщины Геноцида армян президент Армении обратился к лидерам более двух десятков стран и международных организаций
ПАСЕ призвал Азербайджан незамедлительно вернуть всех удерживаемых армянПАСЕ призвал Азербайджан незамедлительно вернуть всех удерживаемых армян
Пашинян рассказал, куда были потрачены средства фонда Пашинян рассказал, куда были потрачены средства фонда "Айастан"
МИД Арцаха строго осудил провокационные действия противникаМИД Арцаха строго осудил провокационные действия противника
"Джавахкская диаспора России" призывает президента и парламент Грузии признать Геноцид армян
Армения в течение 10 лет ежегодно будет предоставлять Арцаху дополнительное содействие в размере 10 млрд драмовАрмения в течение 10 лет ежегодно будет предоставлять Арцаху дополнительное содействие в размере 10 млрд драмов
ACBA Bank приступил к выпуску новых карт премиум классаACBA Bank приступил к выпуску новых карт премиум класса
Парламентарий: Важно не голосование. Важна повесткаПарламентарий: Важно не голосование. Важна повестка
В Ереване откроется выставка В Ереване откроется выставка "Наследие под угрозой: Арцах"
Бундестаг Германии предоставляет возможность молодым людям из Армении получить международную парламентскую стипендию в БерлинеБундестаг Германии предоставляет возможность молодым людям из Армении получить международную парламентскую стипендию в Берлине
Читать больше



Эксперты
Глава ОС: Минская группа спасает саму себяГлава ОС: Минская группа спасает саму себя
Парламентарий: Важно не голосование. Важна повесткаПарламентарий: Важно не голосование. Важна повестка
Прогноз: Убедительная победа на выборах в Армении Прогноз: Убедительная победа на выборах в Армении "черных" или "белых" положит начало диктатуре
Парламентарий: Угроза геноцида в отношении армян делает невозможной обретение Баку власти над АрцахомПарламентарий: Угроза геноцида в отношении армян делает невозможной обретение Баку власти над Арцахом
Прогноз: Попытки Запада выпроводить Россию из региона продолжатсяПрогноз: Попытки Запада выпроводить Россию из региона продолжатся
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности