Пятница, 23 Апреля 2021 18:10

АрмИнфо.Последовательно выдвигаемые Президентом Туркменистана международные инициативы по актуальным направлениям мировой и региональной политики ярко демонстрируют активную роль нашей страны на международной арене.

О дальнейшем укреплении и повышении авторитета свидетельствует избрание Туркменистана на пост вице-председателя Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН на период 2021–2023 гг. и членом Исполнительного Совета «ООН–Женщины» на период 2022–2024 гг.

Внешнеполитический курс Туркменистана, реализуемый под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова, получает своё практическое воплощение на примере многостороннего взаимодействия с ООН и государствами мирового сообщества. В немалой степени этому служит открытый и миролюбивый характер туркменской дипломатии, которая нацелена на налаживание конструктивного диалога, совместный поиск и решение проблем регионального и глобального уровней. Стратегия нейтралитета способствует формированию переговорной площадки качественно нового типа, где задействованы комбинированные инструментарии исходя из лучшего опыта миротворчества, превентивных и интегративных механизмов, культурно-гуманитарной и социально-экономической поддержки.

Одним из убедительных свидетельств актуализации институтов политико-дипломатического диалога, в том числе нейтралитета, является объявление 2021 года Международным годом мира и доверия Генеральной ассамблей ООН по инициативе Туркменистана. резолюция Генеральной ассамблеи ООН A/RES/73/338, единогласно принятая 12 сентября 2019 года, стала ещё одним шагом по утверждению культуры диалога при решении возникающих вопросов и противоречий, что является одним из важнейших приоритетов внешней политики Туркменистана. Символично, что общенациональный девиз 2021 года «Туркменистан – родина мира и доверия» предопределяет выдвижение и реализацию идей и предложений принципиально нового содержания, которые могут стать основой последующего взаимодействия.

Туркменистан на современном этапе существенно расширяет многостороннее сотрудничество в рамках Сообщества Наций в качестве вице-председателя 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Одним из главных аспектов деятельности при этом является плодотворная реализация инициатив и предложений, направленных на консолидацию усилий международного сообщества для решения актуальных проблем. Многолетний опыт внешнеполитической деятельности нейтрального Туркменистана в составе руководящих структур международных организаций, прежде всего ООН, свидетельствует о высоком потенциале для более действенного проведения в жизнь всех начинаний, основанных на платформе доверия и диалога. Одновременно расширился политико-дипломатический инструментарий в поиске и применении эффективных методов межгосударственного взаимодействия в рамках крупных организаций, что также свидетельствует о том, что наша страна обладает существенным авторитетом в рассмотрении и решении вопросов глобального и регионального уровней. Системный и последовательный характер конструктивного взаимодействия Туркменистана с ООН и её ведущими структурами отражается и в том, что ежегодно, в период подготовки к очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН, под руководством главы государства разрабатываются и утверждаются Приоритетные позиции Туркменистана по глобальной проблематике, инициативы и предложения в русле миролюбивой политики, основанной на внешнеполитической доктрине и правовом статусе нейтралитета нашей страны.

Последовательность и конструктивный характер участия нашего государства в международных делах, актуальность содержания и целей выдвигаемых инициатив и предложений во многом обуславливает избрание Туркменистана на руководящие позиции в составе ООН и других международных организаций. В данном контексте одним из примеров является избрание Туркменистана на пост вице-председателя Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН в ходе её 69-й сессии, которая состоялась в период с 20 по 21 апреля 2021 года в Женеве. 21 апреля единогласным решением на посты председателя и заместителей председателя ЕЭК ООН на период 2021–2023 годов были избраны следующие страны: председатель – австрийская республика; вице-председатели – Туркменистан и Швейцарская Конфедерация. Своеобразный триумвират нейтральных государств свидетельствует об актуальности и действенности института нейтралитета в современных условиях.

Следует отметить, что Европейская экономическая комиссия ООН – одна из пяти региональных комиссий Организации Объединённых Наций. Она была учреждена в 1947 году Экономическим и Социальным Советом ООН (ЭКОСОС) с целью развития экономической деятельности и укрепления экономических связей внутри региона ЕЭК ООН и между этим регионом и остальным миром. Многочисленные мероприятия ЕЭК ООН в области транспорта, окружающей среды, статистики, энергетики, торговли, экономического сотрудничества и интеграции, а также технического содействия позволяют ей решать большинство задач.

ЕЭК ООН служит для правительств региональным форумом для разработки конвенций, норм и стандартов с целью гармонизации действий между государствами и членами. Выполняя эту функцию, ЕЭК ООН обеспечивает гарантии безопасности и качества товаров потребителям, содействует охране окружающей среды, упрощает процедуры торговли, а также способствует более тесному единению государств-членов внутри региона и их более полной интеграции в мировую экономику. ЕЭК ООН объединяет 56 стран, часть из которых расположена в Европейском Союзе, а также не входящие в ЕС страны Западной и Восточной Европы, страны Содружества Независимых Государств (СНГ) и Северной Америки. Все они ведут диалог и осуществляют сотрудничество по экономическим и секторальным вопросам под эгидой ЕЭК ООН. Заинтересованные государства-члены ООН также могут участвовать в работе ЕЭК ООН. Более 70 международных профессиональных организаций и других неправительственных организаций принимают участие в деятельности ЕЭК ООН.

К основным сферам деятельности ЕЭК ООН относятся: окружающая среда, транспорт, статистика, устойчивая энергетика, торговля, леса и лесная отрасль, жильё и землепользование, народонаселение, экономическое сотрудничество и интеграция, реализация Целей устойчивого развития.

Примечательно, что Туркменистан и ранее избирался на данный ответственный пост. На её 65-й сессии Туркменистан был вице-председателем ЕЭК ООН на период 2013–2015 гг. Наша страна в соответствии с этим статусом также выполняла функцию вице-председателя Исполнительного комитета ЕЭК ООН на двухлетний период. Исполнительный комитет выступает от имени Комиссии в период между проходящими раз в два года сессиями и вправе заниматься любыми вопросами, касающимися деятельности ЕЭК, в соответствии со своим кругом ведения.

Туркменистан ведёт также плодотворное сотрудничество в рамках Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА). Туркменская сторона рассматривает СПЕКА как важную региональную платформу, действующую под эгидой ООН, которая позволяет обсуждать со странами региона его дальнейшее экономическое развитие и принимать соответствующие решения. Об этом свидетельствует и результативность председательствования Туркменистана в СПЕКА в 2019 году. В рамках председательства на высоком организационном уровне прошли заседания рабочих групп в Ашхабаде, подчёркнута значимость итогов Экономического форума СПЕКА-2019 на тему «Взаимо-связанность: упрощение процедур торговли и транспорта и устойчивое развитие в субрегионе СПЕКА», по итогам которого была принята «ашхабадская инициатива».

Наша страна последовательно расширяет сотрудничество с ЕЭК ООН, в частности, в формате рамочной программы сотрудничества по устойчивому развитию между Правительством Туркменистана и ООН на период 2021–2025 годов, предусматривающей среди прочего формат регионального сотрудничества на пути к достижению ЦУР.

О высоком доверии Туркменистану на уровне Сообщества Наций свидетельствует ещё одно важное событие, связанное с тем, что 20 апреля 2021 года в ходе очередной сессии Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) Туркменистан был избран членом Исполнительного Совета «ООН–Женщины» на период 2022–2024 гг. «ООН–Женщины» является Структурой ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, которая была создана в 2010 году. Исполнительный Совет «ООН–Женщины» выполняет основные руководящие функции и состоит из 51 члена, которые избираются Экономическим и Социальным Советом ООН сроком на 3 года. Основными целями Структуры «ООН–Женщины» являются:

1. Поддержание межгосударственных структур, таких, как Комиссия по положению женщин, в их работе по формулированию правил, глобальных стандартов и норм в области гендерного равенства;

2. Содействие странам-членам ООН во внедрении вышеуказанных стандартов путём предоставления необходимой технической и финансовой поддержки;

3. Обеспечение условий для необходимого уровня подотчётности системы ООН относительно вклада в гендерное равенство, основываясь на регулярный внутренний мониторинг.

Туркменистан развивает своё партнёрство с ООН и её структурами на программной основе. В частности, в марте 2020 года в Ашхабаде была принята рамочная программа сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и Организацией Объединённых Наций на 2021–2025 годы, которая полностью отвечает как первоочередным задачам реализуемых в нашей стране национальных программ, так и Целям устойчивого развития на период до 2030 года. Данный документ призван способствовать дальнейшему взаимодействию между Туркменистаном и ООН по различным направлениям, включая поддержание экономической стабильности и роста, защиту социальных прав населения, совершенствование системы здравоохранения и сохранение экологического баланса. Стратегические приоритеты и конечные результаты, на которые нацелена рамочная программа, соответствуют более широкому контексту Центральной Азии, поддерживают сотрудничество Туркменистана с соседними странами, которое Президент Гурбангулы Бердымухамедов нацеливает на решение общих вопросов, партнёрство с региональными и субрегиональными институтами.

Таким образом, внешняя политика и дипломатия Туркменистана, успешно осуществляемые под руководством глубокоуважаемого Президента, сегодня отличаются динамизмом и плодотворностью. Стратегический вектор выстроен согласно логике и интересам национального развития страны, одновременно отвечая высоким стандартам общечеловеческих ценностей и мировой политики. Всё это подтверждает, что стратегическое партнёрство Туркменистана с ООН последовательно развивается по восходящей линии, согласно перспективам долгосрочного мира и прогресса.