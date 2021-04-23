Пятница, 23 Апреля 2021 18:02

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 11, 11а на улице Туманяна, жилые дома 90, 96, 98 на улице Налбандяна, жилой дом 5а на улице Вардананца, собственные дома 16-55 на пр. Мясникяна, жилые дома 54 на пр. Маштоца, 21, 23, 25 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 собственные дома 28-85 на улице Бернакирнери;

11:00-17:00 жилые дома 26/1, 26/2 на улице А.Хачатряна, собственные дома на 49-ой улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 3 на пр. Комитаса, собственные дома улицы Кери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здание школы N75, собственные дома на улицах Неркин Шенгавита 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 12, поликлиника N9, жилые дома 30 на улице Ширака, 27а на улице Кармир Блура, собственные дома на 3-ем переулке Ширака, жилой дом 79 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на 7-ой улице, собственные дома на 1-ом переулке 7-ой улицы Норка, ясли-детский сад N124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Арагацотнской области:

11։00-12։00 село Карин и кварталы 1, 2 в Гитаван;

11։00-13։00 территории, прилегающая к селу Арагацаван;

в Котайкской области:

10։00-16։00 улицы Ара Гехецика, Сафаряна, Нор Таг, Нар-Доса, Паруйра Севака 1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард; улицы 9, 10, 11 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Канакераван;

11։00-17։00 частично села Дзорахбюр, Гегашен и Нор-Гюх;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Зорак;

10:30-13:00 частично село Мргаван;

10:30-16:00 частично село Далар;

13:00-14:00 частично село Геханист;

13:30-16:00 частично улица Исакова в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-15:00 частично село Гетап;

11:00-15:00 частично село Караглух;

в Тавушской области:

10:30-13:30 улица Камо в городе Дилижан;

11:00-14:00 улица Парз лич, село Техут, частично Тбилисское шоссе в общине Дилижан;

в Лорийской области:

11:00-15:30 Арцни и Апавен;

11:00-17:00 села Одзун, Данушаван, Ардви, Акори, Качачкут, Амоч и Агви;

в Ширакской области:

11:00-17:00 город Артик за исключением улиц Шаумяна, Баграмяна, Туфагорцнери, Прошяна, Саят-Новы, площадь Анкахутяна, медицинский центр и родильный дом Артика;

в Сюникской области:

10:00-12:00 села Агиту, Нораван, Вагатин, Воротан, Шамб, Гетатаг, Лцен, Лор, Шенатаг и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-11:30 частично село Караундж;

10:00-11:00 улицы Максима Горького, Есенина, Н.Степаняна, Арцаха в городе Сисиан;

11:30-12:30 частично улицы Спандаряна, Комитаса, Шаумяна, Мясникяна, улицы Мелика Танга, Овнана Воротнеци в городе Сисиан;

13:00-14:00 улицы Г.Лусаворича, Тер-Казаряна, жилые дома 3, 6 на улице Адонца и жилой дом 19 на улице Сисакан в городе Сисиан;

14:30-15:30 переулок Адонца, улицы А.Манукяна, Лалаяна, Абовяна, Арцаха в городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.