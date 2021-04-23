Пятница, 23 Апреля 2021 17:59

АрмИнфо.Второй президент Армении Роберт Кочарян считает, что будет основной мишенью на предстоящих внеочередных парламентских выборах.

Так, Кочарян на встрече со своими сторонниками, отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что он осознает это. "Я осознаю, что будут главной мишень на этих выборах, и горд тем, что заслужил ненависть этих властей", - сказал президент Армении.

По убеждению Кочаряна, предстоящие выборы будут двуполярными. При этом он обратил внимание, что действующие власти своими действиями, уже агитируют за него и заведомо аффилированный с ним блок, тем самым способствую формированию этого полюса.

Кочарян добавил, что у многих сегодня сложилось впечатление, что действующие власти начали избирательную кампанию. "А мы отстоем. Но, мы спокойны и спокойными, спланированными шагами мы пойдем вперед. Как только он подаст в отставку, мы начнем свою работу. Если власти, оставив тысячи проблем занимаются агитацией, это не означает, что и я должен поступать аналогичным образом. Мы знаем, с кем, когда и каким образом будем действовать. Просто доверьтесь мне", - сказал второй президент.

На уточнение, чего ждать от этих выборов, Кочарян еще раз подчеркнул, что выбор будет между двумя простыми полюсами. По его словам, всё зависит от нашего выбора, чего хочет народ - поверженное и плачевное будущее, в том числе и с экономической точки зрения или достойный мир и процветающее будущее. "Это будет выбор между черным и белым - я имею ввиду контраст, а не ту суть, которую до сих пор эта власть вкладывала в это выражение. Мы предложим людям совершенно другие возможности", - сказал второй президент Армении.

Говоря о шагах после выборов, Кочарян отметил, что многое предстоит сделать. По его словам, если углубиться в экономический сектор страны, то можно впасть в глубокую депрессию.

"5000 жертв с войны, около 5000 - от коронавируса. В прошлом году было рекордное число смертей в результате дорожно-транспортных

происшествий. Эти власти просто несут с собой смерть. Она на каждом шагу. Выяснилось, что в войне эти власти просто модераторы, во время ковид скажут, мы же не врачи. Врачи спасают жизни, но не они борются с пандемией - это делает государство. То же самое касается войны, дорог. Если государственная система не работает, значит, не работают все звенья этой системы", - констатировал политик.

При этом он задался вопросом, неужто премьер-министр страны, как они заявляли верховный главнокомандующий -был координатором офисов Оника Гаспаряна (экс- начальник Генштаба РА) и Джалала Арутюняна (экс-глава Армии обороны Арцаха)?

"Это просто абсурд. Когда должностное лицо, ответственное за управление государством говорит, я всего лишь модератор. Когда в Тавуше брали позицию, он руководил операцией, а в этой войне как выяснилось он всего лишь модератор", - иронизировал Кочарян, добавив, что власть, избегающая ответственности должна быть отстранена и как можно быстрее.

Он напомнил, что функцией властей является принятие решение и ответственность за их последствия. По убеждению Кочаряна, как только власть говорит, что она лишь модератор, она престает быть властью и бессмысленно питать какие-либо надежды с ней.

На уточнение, чего ждать от его прихода к власти, второй президент отметил, что действующие власти попытаются использовать тезис, что в случае его возвращения будет новая война. По его словам, сейчас уже озвучиваются такие тезисы. "Но, вспомните, мое 10-летнее пребывание у власти было самым мирным. У нас было меньше всего жертв от пуль противника на передовой. Это факт. И я сейчас иду во власть для установления достойного мира. И не только достойного мира, но и благополучной жизни. Мы уже доказывали, что страна может развиваться вместе с Арцахом", - подытожил Кочарян.