Пятница, 23 Апреля 2021 17:08

АрмИнфо. Нет никаких гарантий, что обеспечена надлежащая защита наших границ. Об этом заявил второй президент Армении Роберт Кочарян на встрече со своими сторонниками.

"В реальности, твои границы, и в целом систему безопасности должна защищать твоя армия, Вооруженные силы. Сегодня власти (Армении- ред.) говорят о том, что у России - в соответствии с двусторонним соглашением и в качестве военно-политического союзника- есть обязательства защищать нас. Но здесь возникает вопрос, что означает военно-политический союзник?", - вопрошал Кочарян.

По его словам, формулировка военно-политический союз подразумевает наличие армии у двух сторон, подписание соглашения при вовлечении армий Армении и России.

"Так, в рамках ОДКБ, все государства-члены участвуют в этом союзе с собственной армией. Если в Армении думают, что могут распустить армию, и лишь раз в пять лет участвовать в каких-то сборах, то это невозможно. К примеру, все члены НАТО обязаны 2% своего ВВП направлять на оборону. Союз заключается в этом. Если твоя армия не боеспособна, если твоя армия в том состояния, в котором наша сегодняшняя - то, нужно признать не способность защитить себя и просить помощи. Тогда, поменяй документ и попроси протектората", - сказал Кочарян.

По убеждению второго президента, Армения в кротчайшие сроки должна восстановить свою армию, в противном случае этот военно-политический союз бессмыслен из-за невыполнения одной из сторон своих обязательств.

Политик обратил внимание, что прошло 6 месяцев после войны, но до сих пор, ни одного слушания в парламенте не прошло по вопросу безопасности Армении, ни одного решения со стороны правительства не было принято по части ВС РА.

Он напомнил, что еще летом прошлого года была принята так называемая концепция национальной безопасности РА, где отсутствовало какое-либо упоминание об Арцахе (Нагорном Карабахе). По его словам, через несколько месяцев разразилась война, но никаких изменений в этот документ не внесли. Кочарян еще раз подчеркнул, что сегодняшние власти не осуществляют никаких шагов по вопросу безопасности страны.

"Да, сегодня у России по договору есть обязательства, но если мы сегодня не выполняем свою часть обязательств или не в состоянии это сделать, то возникает большой вопрос - гарантирована ли эта безопасность или нет. И именно поэтому, сегодня президент Азербайджана выступает с такими заявлениями, потому, что видит в каком состоянии Армения и как хочет так и ведет себя, как хочет попирает достоинство нашего народа и страны в целом", - считает второй президент РА.

На вопрос, возможно ли потеря Арменией Сюника еще до выборов, Кочарян ответил, что самое плохое исключать угрозы.

"Помните еще до войны, видные деятели правящей силы исключали участие Турции в этой войне. Помните? Буквально, за месяц до войны. Что произошло? Мы в той ситуации, когда каждый день должны принимать наличие этой угрозы и предпринять шаги для нейтрализации этой опасности. Это государственная задача. Иногда, когда я знакомлюсь с вопросами повестки правительства или парламента, я изумляюсь. Вопрос приоритетов полностью отсутствует в Армении", - сказал он, добавив, что власти Армении не в состоянии определять важное от второстепенного, и именно поэтому на протяжении последних 6 месяцев не было сделано ничего.

Кочарян подчеркнул, что сегодня существует риск потери, который требует мобилизации всего государственного ресурса, всей армянской нации.