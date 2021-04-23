Пятница, 23 Апреля 2021 16:56

АрмИнфо.Вице-премьер Армении Тигран Авинян принял сегодня посла США Линн Трейси. Поблагодарив посла за финансовую и техническую помощь правительства США, Авинян особо выделил полезную миссию USAID, назвав ее одним из лучших примеров двустороннего сотрудничества. Речь идет о реализации более 60 программ в сфере услуг, цифровизации и в других сферах.

Вице-премьер представил заинтересованность Армении в разработке эффективных механизмов реагирования на вызовы, связанные с изменением климата. Обсуждалась возможность запуска инновационного финансового механизма <долги в обмен на охрану окружающей среды>, который позволяет снизить долговое бремя и при этом реализовывать программы развития. (Этот механизм активно применяется странами OSCD в отношении развивающихся стран с высоким уровнем суверенного долга - Ред.)

В рамках повестки дня двустороннего сотрудничества стороны обсудили процесс реформ государственного управления в Армении. Вице-премьер-министр назвал управленческую реформу краеугольным камнем, подчеркнув, что она обеспечит эффективное функционирование и прозрачность системы госуправления. В этом контексте также упоминалось текущее состояние процесса цифровизации государственных и общественных услуг. Эти работы находятся в активной стадии и до конца года ожидаются ощутимые результаты. В этом контексте он выделил вопросы создания единой базы данных государственно-общественных услуг, текущей работы государственных органов, юстиции, электронных инструментов правительства.

В ходе встречи также были обсуждены перспективы сотрудничества в области энергетической безопасности и возобновляемых источников энергии.

Принимая во внимание 106-ю годовщину Геноцида армян, вице-премьер подчеркнул необходимость признания и осуждения Геноцида международным сообществом. При этом он подчеркнул, что позиция США в этом вопросе важна, выразив надежду, что президент Джо Байден четко выразит свою позицию, которая была озвучена в предвыборный период.

Отметим, что 21 апреля вопрос о реализации механизма обмена <долги на экологию> Авинян обсудил с послом ЕС в Армении Андреа Викторин.