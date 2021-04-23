Пятница, 23 Апреля 2021 16:37

АрмИнфо. По итогам I квартала 2021 года в Армении зарегистрировано 7 случаев физического насилия в отношении представителей СМИ, в результате которых имеется 8 пострадавших. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции 23 апреля глава Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян, представляя доклад о ситуации в сфере свободы слова Армении и нарушении прав СМИ по итогам отчетного периода.

Он отметил, что подавляющее число подобных случаев произошли во время митингов, как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны участников акции. При этом глава Комитета обратил внимание на то, что за весь 2020 год было зарегистрировано только 6 случаев насилия в отношении журналистов, а в аналогичный период 2019 года - всего 2.

Меликян также сообщил, что за I квартал было выявлено 20 случаев давления на СМИ, в том числе угрозы, оскорбления игнорирование, препятствия профдеятльнсоти, что в 2.5 раз меньше чем было зарегистрировано в I квартале 2020 года. <Это обусловлено ограничительными мерами правительства ввиду распространения пандемии коронавируса, и прочими действиями, когда СМИ вынуждали удалять публикации>, - пояснил он.

Вместе с тем, в указанный период Комитет зарегистрировал 15 случаев, когда нарушались права СМИ на получение и распространение информации, что несколько ниже показателя годовой давности. В этой связи он подчеркнул, что жалобы в отношении госведомств со стороны СМИ продолжают поступать по сей день.

По словам Меликяна, основная проблема заключается в том, что госучреждения необоснованно оттягивают ответы, при этом согласно закону РА, на все эти процессы предусмотрено 5 дней. Закон также позволяет запросить 30 дней, если есть необходимость в дополнительной работе для предоставления информации. В этом ключе Меликян сообщил, что нередко госведомства пользуются этим правом, в том случае, когда информация могла быть предоставлена в течение всего пары дней.

<Таким образом, полученная информация уже теряет свою актуальность , что является препятствием для нормальной работы журналиста>, - сказал глава Комитета, отметив, что в 2 случаях представители СМИ обращались в суд, чтобы последний обязал госорганы предоставить необходимую информацию.

В общей сложности, как далее сообщил Меликян, было зарегистрировано также 12 судебных исков против СМИ и журналистов, из них 10 касались оскорблений и клеветы, из коих 6 были представлены со стороны бывших и сегодняшних властей и взаимосвязанных с ним лиц. <С одной стороны это попытка со стороны должностных лиц оказать давление, но с другой стороны, мы видим что дезинформация, фейк-новости, клевета продолжают широко распространяться в медиаполе Армении>, - сказал Меликян. Он отметил, что это стало видом политической борьбы, а преобладающая часть СМИ является частью политической системы.

Глава Комитета также подчеркнул, что, как правило, причиной увеличения судебных дел являются манипуляции, дезинформация, распространение слов ненависти.